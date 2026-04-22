Angie Rodríguez, ex directora del Dapre y actual directora del Fondo Adaptación, ha sido una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, razón por la cual sus más recientes declaraciones y denuncias han sacudido al país. No es para menos. La funcionaria lanzó duras y serias afirmaciones sobre casos de corrupción en el Ejecutivo.

Aunque en algunas ocasiones ya se había referido al respecto, en las últimas horas señaló en distintos medios de comunicación que existe una red de corrupción, la cual estaría encabezada por Juliana Guerrero, la joven funcionaria del Gobierno nacional que más ha desatado polémica en los últimos meses por cuenta de sus títulos falsos.

Denunció, entre otras cosas, que habría un entramado en el Gobierno para sacarla de su cargo del Fondo de Adaptación y poder apropiarse del presupuesto de la entidad, que asciende a más de 1,2 billones de pesos.

Además, aseguró que existe una red para extorsionarla, razón por la cual está siendo víctima de una persecución criminal que incluye seguimientos fotográficos, mensajes intimidatorios y exigencias económicas, según su relato. Además, Rodríguez fue enfática al señalar que el asedio proviene de alguien que conoce sus puntos débiles.

Precisamente mencionó a Carlos Carrillo, director de la Ungrd, y de Juliana Guerrero, quien buscaba posesionarse como viceministra de la Igualdad, de quien se refirió que es “la que tiene el poder".

Aseguró que esta “persecución” inició cuando denunció que Guerrero no cumplía los requisitos para ocupar el cargo en el Viceministerio de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

“Ahí me gané una de las enemigas más feroces”, señaló Angie Rodríguez.

Fuerte tormenta política

Han sido varios los candidatos y líderes políticos los que se han pronunciado sobre este escándalo que sacude a la Casa de Nariño.

El aspirante de Defensores por la Patria, Abelardo de la Espriella, aseguró que las declaraciones de Angie Rodríguez solo ratifican que el Gobierno es una “banda criminal”.

“Las denuncias de Angie Rodríguez en Semana describen lo que el país ya sospechaba.El gobierno Petro funciona como una banda criminal, sin escrúpulos y sin ningún interés por resolver los problemas del país.Llegaré a destapar todas sus porquerías. ¡Los haré pagar!“, sostuvo.

Por su parte, Sergio Fajardo puntualizó que “el Estado no puede seguir siendo un botín para saciar la sed de poder de unos pocos, ni manejarse a punta de chismes y presiones”.

Lo que estamos viendo con el manejo de entidades como el DAPRE, el Fondo Colombia Paz y el Ministerio de la Igualdad es inaceptable.



El Estado no puede seguir siendo un botín para saciar la sed de poder de unos pocos, ni manejarse a punta de chismes y presiones.



El 7 de agosto… — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 22, 2026

En ese sentido, Mauricio Lizcano aseguró que la Casa de Nariño se convirtió en una “casa del terror”.

"Lo revelado por Angie Rodríguez, sumado a las alertas ignoradas y a hechos que hoy generan profundas dudas, es, sencillamente, aberrante.Estas denuncias son el reflejo de lo que ocurre cuando el poder se aleja de la transparencia y le da la espalda al país. Como colombiano y como candidato no puedo guardar silencio“, añadió.

La Casa de Nariño parece más bien la Casa del Terror.



Lo revelado por Angie Rodríguez, sumado a las alertas ignoradas y a hechos que hoy generan profundas dudas, es, sencillamente, aberrante.



Estas denuncias son el reflejo de lo que ocurre cuando el poder se aleja de la… pic.twitter.com/wWUm6OOKGY — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) April 22, 2026

El congresista electo Daniel Briceño, quien asumió el rol de director nacional de volanteo en la campaña presidencial de Paloma Valencia, comentó que este escándalo confirma que el Gobierno es una “cloaca”.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Valencia, aseguró que “con este nuevo ventilador, nadie va a responder. Nunca van a dar la cara”.

En esto termina el discurso antiestablecimiento: espías, carteles, carrotanques, diplomas falsos, huidas del país. Cuando todo es “anti”, nadie responde. Y cuando nadie responde, todo se lo reparten.



Con este nuevo ventilador, nadie va a responder. Nunca van a dar la cara.



La… https://t.co/pfYx8tLKvZ — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) April 22, 2026

“Qué desastre de gobierno. Jamás las mujeres habían estado más perseguidas y abusadas que en éste “gobierno” del ‘cambio’”, aseveró María Fernanda Cabal.