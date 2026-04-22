Juan Daniel Oviedo, quien hoy acompaña como fórmula vicepresidencial a Paloma Valencia, contó que después de la consulta interpartidista del pasado 8 de marzo recibió acercamientos desde sectores de izquierda interesados en integrarlo a su proyecto político.

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Asimismo, en entrevista con Recap Blu, explicó que incluso le propusieron un panorama en el que podría aspirar a la Alcaldía de Bogotá, en lugar de unirse a la campaña de la senadora del Centro Democrático.

“La izquierda me buscó, me dijo: no se deje tentar, que la Alcaldía de Bogotá lo espera con los brazos abiertos. Seguramente estaban en una visión triunfalista y dijeron: usted va a ser el próximo alcalde de Bogotá”, dijo el economista, sin dar detalles sobre quiénes hicieron esos contactos.

Oviedo señaló que rechazó esas propuestas porque considera que puede aportar más desde el camino político que eligió. Luego de lograr más de 1,2 millones de votos en la consulta, reconoció que su nombre empezó a tener peso en el panorama electoral, lo que despertó el interés de distintos sectores que querían sumar su caudal político.

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“Tres semanas antes del 8 de marzo nadie daba un peso por mí, solo mi equipo y yo. Y era importante que ese triunfo y esa sorpresa que se generó para todo el país se aprovechara de la mejor forma”, expresó.

Además, Oviedo también habló sobre las críticas que ha recibido desde que decidió unirse a la campaña de Valencia. Según dijo, pasó de ser “la sorpresa política del país” a convertirse en blanco de cuestionamientos desde varios sectores. Aun así, defendió su decisión y aseguró que su apuesta busca “sumar capacidades” y presentar una alternativa viable frente a la situación del país.

Por último, Oviedo afirmó que incursionar en política implica asumir riesgos y enfrentar prejuicios, tanto ideológicos como personales. Incluso mencionó señalamientos provenientes de sectores cercanos al presidente Gustavo Petro, en medio de un ambiente que, según él, refleja la polarización y desconfianza que vive Colombia.

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“Yo sí me siento contento de ser útil para Colombia, sí, porque una fórmula vicepresidencial es una llanta de repuesto, aquí venimos es a sumar, venimos a trabajar más duro, venimos a ofrecer dos manos de más, una cabeza de más, un equilibrio”