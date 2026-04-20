El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el candidato del oficialismo de cara a las elecciones del 31 de mayo, le agregó –por fin– este sábado la sal y pimienta que le faltaba a la carrera presidencial luego de retar a debatir a los candidatos Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia.

Para muchos de los sectores políticos del país, el legislador oficialista cambió su postura de mantenerse a raya de estos espacios a raíz de una serie de recursos jurídicos (del Centro Democrático y un abogado radicado en Barranquilla) que se instauraron con el propósito de obligarlo a darle la “cara al país.

Cabe recordar que, hasta el momento, el aspirante de izquierda estaba centrado exEl senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, durante un evento oficial de campaña. | Foto cortesía clusivamente en su estrategia de recorrer el país en eventos con las bases del progresismo. No obstante, los ánimos se habían empezado a caldear en el Congreso de la República por cuenta de las recriminaciones de Paloma Valencia.

“El heredero del Gobierno tiene que explicar todos los escándalos que circunscriben al Gobierno. No puede ser que el senador Cepeda, que es el candidato del Gobierno, use vallas junto a Petro. Eso es participación en política abierta, pero se queda callado ante los escándalos de corrupción con ‘Papá Pitufo’, el levantamiento de órdenes de captura a criminales. Dice Roy Barreras que es para que les ayuden en campaña. Y el senador Cepeda callado y no va a debates. No, señor, él tiene que darle explicaciones al país, tiene que responder por lo que está haciendo este gobierno. No lo vamos a dejar que se esconda aquí en el Congreso para no darles la cara a los colombianos”, recriminó la opositora.

EL HERALDO consultó a fuentes de entero crédito del progresismo para conocer, de primera mano, el supuesto cambio de postura de Cepeda. Sin embargo, desde la campaña explicaron que el candidato siempre ha tenido la intención de participar en debates; no obstante, aclararon que siempre se han exigido una serie de condiciones para adelantar estos espacios.

Renglón seguido, señalaron que aún desconocen el número de debates en los que podría participar.

“No voy a prestarme a la política del espectáculo. Las condiciones, el temario, los moderadores y el escenario serán rigurosamente pactados”, pidió el candidato de izquierda.

Por otro lado, el candidato Sergio Fajardo también levantó la mano y dijo estar a disposición de cualquier debate próximo.

“Cepeda, Colombia no necesita silencios cómodos, necesita debate de frente. Celebro que por fin convoque al debate público. ¿Ese llamado también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro–Uribe? Yo estoy listo”, manifestó en su cuenta de X.

Por su parte, el abogado y candidato De la Espriella señaló: “Iván Cepeda, el candidato de Petro y de las Farc, solo cuando le interponen una tutela decide disfrazarse de valiente y, por fin, aceptar el reto que le he hecho durante meses. Yo estoy listo: invito a todos los medios colombianos a que organicen lo que sea menester, ya que las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo”.