En medio de crecientes preocupaciones por la movilidad y la siniestralidad vial, el Distrito de Barranquilla contempla retomar el convenio con la Policía de Tránsito una vez finalice la Ley de Garantías, según se expuso durante un debate de control político en el Concejo.

Lea también: Familiares buscan a barranquillera desaparecida tras derrumbe de edificio en Chipre

Cortesía

La sesión, liderada por el concejal Rachid Correa Maloof, puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer la gestión del tránsito en la ciudad, en un contexto donde la percepción ciudadana evidencia un deterioro en la fluidez vial.

De acuerdo con cifras presentadas en el debate, mientras en 2024 el 43,7 % de los ciudadanos consideraba estables sus tiempos de desplazamiento, en 2025 ese indicador subió al 65,7 %, pero con una caída significativa en la percepción de mejora en la movilidad, que pasó de 26,7 % a apenas 10,1 %.

“La movilidad es, junto con la seguridad, el desafío más apremiante de la ciudad. Este tipo de debates deben servir para construir soluciones reales”, señaló Correa.

Lea también: Más de 20.000 personas celebraron a Barranquilla con concierto en el Gran Malecón

Durante la sesión, la secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, Yaciris Cantillo, confirmó que actualmente el Distrito no cuenta con un convenio vigente con la Policía de Tránsito, luego de que este finalizara el pasado 28 de febrero de 2026.

Cortesía

La funcionaria explicó que la interrupción no responde a fallas administrativas, sino a las restricciones propias de la Ley de Garantías, que impidieron la firma de un nuevo acuerdo.

“El Distrito lleva 18 años con este convenio. No es una situación nueva que haya periodos sin él, pero en este caso la limitación fue legal. No podíamos suscribir uno nuevo en plena Ley de Garantías”, precisó.

Cantillo detalló que el convenio, firmado en abril de 2025 por 8.000 millones de pesos, fue prorrogado y adicionado en varias ocasiones hasta alcanzar un valor total cercano a los $12.000 millones, lo que permitió mantener la operación hasta después de la temporada de carnaval.

“Analizamos todas las variables para extenderlo al máximo posible. Logramos llegar hasta el 28 de febrero, que era el límite viable”, explicó.

Pese a la ausencia del convenio, la secretaría ha mantenido la operatividad mediante un esquema propio que incluye 29 agentes de tránsito y 345 orientadores distribuidos en la ciudad, apoyados con herramientas tecnológicas y monitoreo en tiempo real a través de plataformas como Waze.

Lea también: ¿Podrían llegar hipopótamos invasores al Atlántico a través del río Magdalena?

Un nuevo acuerdo

Uno de los puntos centrales del debate fue la confirmación de que ya existen conversaciones formales para restablecer el convenio con la Policía de Tránsito.

“Ya hicimos acercamientos, enviamos una carta de intención y hay voluntad de ambas partes para continuar. Estamos trabajando en las condiciones del nuevo convenio para que, una vez termine la Ley de Garantías, podamos suscribirlo”, afirmó Cantillo.

La funcionaria también indicó que recientemente sostuvo reuniones con altos mandos de la Policía Nacional, incluyendo al director encargado de Tránsito y Transporte, en las que se avanzó en la estructuración del nuevo acuerdo.

“Ellos tienen toda la disposición de seguir siendo nuestro aliado estratégico y nosotros también. Ahora estamos en el proceso de liquidación de lo pendiente para poder avanzar”, agregó.

Más allá del convenio, el debate evidenció que el problema de movilidad en Barranquilla trasciende lo operativo y requiere intervenciones estructurales.

El Distrito avanza en la implementación del Plan Maestro de Movilidad Sostenible y Segura, con énfasis en cultura ciudadana, uso de tecnología y fortalecimiento institucional.

Sin embargo, los concejales advirtieron que los retos persisten, especialmente en materia de congestión, comportamiento vial y tiempos de desplazamiento.

Al cierre del debate, el Concejo reiteró su llamado a garantizar que las políticas públicas en movilidad se traduzcan en mejoras reales para la ciudadanía, mientras el Distrito alista el camino para restablecer su principal aliado operativo en las vías: la Policía de Tránsito.

Operatividad y control

Durante la vigencia del convenio, entre abril de 2025 y febrero de 2026, las autoridades reportaron:

- 72.227 órdenes de comparendo impuestas

- 18.479 inmovilizaciones de vehículos

- Más de 79.000 personas impactadas en campañas pedagógicas por parte de la Policía

- 5.108 ciudadanos sensibilizados por la secretaría en jornadas educativas

Estas cifras reflejan el alcance operativo del convenio, especialmente en control vial y procesos pedagógicos.

Lea también: Juez confirma tres días de arresto contra la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, por desacato a una tutela