Un caso de presunto maltrato infantil ha generado indignación luego de que una familia denunciara públicamente a una niñera que habría agredido a una menor de edad mientras se encontraba bajo su cuidado.

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De acuerdo con el relato de los padres, las primeras señales de alerta surgieron cuando la niña comenzó a presentar cambios repentinos en su comportamiento, episodios frecuentes de llanto y actitudes de temor que no tenían una explicación aparente.

Ante la preocupación por estas conductas, la familia decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, con el fin de determinar si algo ocurría durante las horas en que la menor permanecía al cuidado de la trabajadora.

Videos habrían registrado presuntas agresiones

Según la denuncia, las imágenes captadas por el sistema de vigilancia muestran varios episodios en los que la menor habría sido víctima de tratos violentos.

Los padres aseguran que en los registros se observan jalones bruscos, movimientos forzados y otras acciones que consideran incompatibles con las labores de cuidado de un niño.

Asimismo, señalaron que algunos fragmentos evidenciarían presuntos golpes y conductas agresivas hacia la menor.

La familia también manifestó que, en ciertos momentos, la niñera aparentemente buscaba ubicarse en zonas de la vivienda con menor cobertura de las cámaras de seguridad.

Hasta el momento, las imágenes difundidas hacen parte de la denuncia realizada por los padres y no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre su contenido.

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La niñera fue identificada por la familia

La persona señalada por los denunciantes fue identificada como Angie Judith Hernández Aragón, quien, según la familia, llegó al hogar mediante recomendaciones de anteriores empleadores.

Los padres indicaron que esas referencias habían generado confianza al momento de contratarla para el cuidado de la menor.

Hasta ahora, no se conoce una declaración pública de la mujer mencionada en la denuncia ni una respuesta frente a los señalamientos realizados por la familia.

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Buscan alertar a otras familias

Los padres explicaron que decidieron hacer pública la situación con el propósito de advertir a otras familias sobre la importancia de prestar atención a cambios de comportamiento en niños y niñas bajo el cuidado de terceros.

También hicieron un llamado a reforzar los mecanismos de supervisión y a no confiar exclusivamente en recomendaciones o referencias previas.

Según manifestaron, la intención es evitar que situaciones similares puedan repetirse en otros hogares.