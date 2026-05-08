En el Cementerio Nuevo de Soledad, en las primeras horas de este jueves, la familia Meléndez Garizábalo dio una sentida despedida a Michael, un joven de 24 años que murió a la espera de una autorización de la Nueva EPS tras haber luchado durante 10 días en una condición sumamente delicada.

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El joven permaneció, por casi dos semanas, en estado crítico en la Clínica del Porvenir, en Soledad, sin acceso a la cirugía que necesitaba para tratar una hemorragia cerebral que terminó por apagar su vida.

Durante este tiempo, su familia se aferró a la esperanza de lograr el aval para su traslado a un centro asistencial para atender su cuadro médico. Sin embargo, la respuesta afirmativa de la Nueva EPS nunca llegó.

Meléndez Garizábalo sufría de insuficiencia renal crónica y recibía diálisis tres veces por semana a través de una fístula. Desde el pasado lunes 27 de abril, estuvo internado en el mencionado centro clínico del municipio de Soledad tras ingresar por una crisis hipertensiva, que disparó su presión arterial a 286/179.

Dicho episodio le provocó un accidente cerebrovascular, causando la ruptura de un vaso en el cerebro y una hemorragia interna que llevó a que su condición se tornara crítica y fuera desmejorando en la UCI.

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“Mi familiar se murió esperando el traslado a una clínica de alta complejidad. Se murió en eso, hasta el último día (martes) todavía nosotros estábamos peleando con la Nueva EPS para que autorizara la bendita remisión”, explicó Elisandra Meléndez, prima del joven, a EL HERALDO.

Elisandra descargó todo lo que la remueve por dentro y explicó los sentimientos que le embargan ahora que sabe que su primo jamás podrá terminar los estudios en ingeniería automotriz que cursaba, dejando a sus padres y cuatro hermanos con una pérdida irreparable.

“Siento asco por el sistema de salud tan pésimo que hay en este país. Repugna la salud que les brindan a los ciudadanos colombianos, eso es lo que yo siento. Rabia, frustración. Era un joven de 24 años, con muchas ilusiones, sueños que quería cumplir, pero, lastimosamente, no le brindaron esa oportunidad”, agregó en diálogo con esta casa editorial.

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Mientras que Temi Meléndez, uno de los tíos de la víctima, también lamentó lo ocurrido: “Yo le pido al Estado, al presidente, que agilicen todo esto y que saquen a esos bandidos, porque están jugando con la vida de los seres humanos. Nosotros estamos hechos para vivir, no para que nos maten en las clínicas”.

Esta casa editorial consultó a la Nueva EPS sobre el caso en mención y se aseguró que se encuentran en un proceso de revisión técnica para poder emitir un pronunciamiento al respecto.