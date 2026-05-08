MINUTO A MINUTO

13. Gol de Cerro Porteño. Pablo Vegetti remata un balón sin dejarla caer, sorprende a Silveira y anota el 1-0.

25. Potente disparo de Muriel que se va por encima de la portería.

28. Buen disparo de Jesús Rivas que ataja Arias.

Junior ya tiene todo listo para enfrentarse a Cerro Porteño, este jueves, por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

El equipo rojiblanco necesita ganar para seguir con posibilidades de clasificar a los octavos de final del certamen internacional.

Junior forma así: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jean pestaña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas, Joel Canchimbo; Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel.