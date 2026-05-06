Hay talento. Existe garra. Neuronas y testosterona. Frac y overol. Pincel y pala. Magia y esfuerzo. El Independiente Barranquilla 2026 tiene una combinación equilibrada y prometedora para encarar la Liga Betplay de Futsal, que comenzará este fin de semana en el país.

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La escuadra currambera, campeona en el torneo del segundo semestre de 2023, debutará frente a Gremio Samario, este viernes, a partir de las 7 p.m., en el coliseo Sugar Baby Rojas. La entrada cuesta 10 mil pesos. Los niños menores de 10 años entran gratis.

La aspiración es repetir título y por eso se ha reforzado con jugadores de calidad, carácter y experiencia como Ronald Miguel Solórzano Herrera. ‘El Vikingo’ o ‘Coco’, como apodan a este sucreño de 29 años de edad, aterriza en el Independiente después de una larga y llamativa trayectoria por Visionarios de Sincelejo, Sabaneros, Drenica Futsal (Kosovo), Peñarol (Uruguay), Envigado, Tolima y Record Viescoala (Polonia).

Solórzano, que ha sido capitán de la selección Colombia, comenzó en las canchas de fútbol y luego pasó a hacer de las suyas en las de futsal, donde se afianzó y profesionalizó como deportista, aunque posee emprendimientos particulares en su tierra natal, Corozal, Sucre.

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‘El Vikingo’ se juntará con el veterano Jorge Cuervo Cardona, que es uno de los jugadores legendarios de futsal en el país. El antioqueño de 37 años sigue derrochando magia en el terreno de juego.

Ronald ‘el Vinkingo’ Solórzano, jugador de Independiente Barranquilla.

EL FORMATO DEL TORNEO

La Liga de Futsal se disputará con 32 equipos en formato dividido en cuatro etapas: fase de grupos, cuartos de final, semifinales y la gran final.

Los 32 clubes se repartirán en cuatro zonas de ocho escuadras cada una. Se competirá en un formato de ida y vuelta. Los dos mejores de cada octogonal avanzarán a los cuartos de final. Posteriormente se disputarán las semifinales y la final. Todas estas instancias en formato de series de ida y vuelta.

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Independiente Barranquilla se encuentra en el Grupo D junto a Gremio Samario, Sabaneros, Real Cartagena, Leones FC, Futsal Rionegro, Carmen de Viboral y Real Antioquia.

El Club Deportivo Lyon, del Valle del Cauca, es el actual campeón del campeonato.

La nómina del conjunto atlanticense es la siguiente: Leynner Pérez Páez, Andrés Felipe Matos, Teobaldo Blanco Pua, Ronald Solorzano Herrera, Javier Sebastián Garcés, Carlos Ávila Páez, Sebastián Severiche Figueroa, Daniel Díaz De Moya, Jhonatan Rodríguez Martínez, Moisés Martínez Fandiño, Jhon Jairo Barrios, Andrés Felipe Villa, Jared Páez Carranza, Kéider Mejía Fuentes, Julio César Cardozo, Jorge Cuervo Cardona y Sebastián Jiménez González