En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de una niña de 9 años que había resultado gravemente herida en un accidente de tránsito en carreteras de La Guajira.

Lea: En observación preventiva 18 niños de institución educativa en Maicao, La Guajira, que habrían ingerido sustancia tóxica

Se trata de Juliana Madera Palmar, quien iba en compañía de Adalcis Daniela Acuña Torres, de 24 años y Sandra Milena Palacios Guerrero, de 40 años, quienes también resultaron heridas.

El siniestro vial se registró en la tarde del domingo 3 de mayo, en la vía que comunica a los municipios de Maicao y Albania, a la altura del corregimiento de Carraipia, en zona rural.

En el mismo hecho murió Luis Alfonso Acuña Torres, de 41 años, reconocido como líder social y que había aspirado al Concejo Municipal en 2019.

Lea: Air-e anuncia construcción de línea alterna para “mejorar las condiciones operativas” de la red energética de Dibulla

Suministrada

Según la información preliminar, los mencionados se movilizaban en un vehículo particular tipo automóvil cuando por causas que no precisaron las autoridades, el conductor perdió el control del mismo y se salió de vía; al parecer, el carro dio varias vueltas.

Transeúntes que se percataron del accidente alertaron a una ambulancia y organismos de socorro, que trasladaron a los afectados a centros asistenciales de Maicao, donde oficializaron la muerte de Acuña Torres.

Unidades de Tránsito y Transporte de la Policía adelantan las investigaciones que ayuden a establecer la hipótesis del accidente y determinar responsabilidades.