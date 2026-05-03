La Registraduría Nacional informó que en Fonseca, La Guajira, quedaron instalados y listos los 14 puestos de votación, 10 de ellos rurales, para la elección atípica de alcalde este domingo 3 de mayo.

Las 89 mesas de votación están acondicionadas con sus respectivas urnas y cubículos para recibir el material electoral y con ello facilitar el derecho al voto de 32.653 ciudadanos.

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Destacaron que son 651 jurados de votación designados y capacitados para esta jornada democrática acuden a los 14 puestos instalados.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que activaron el PlanDemocracia2026, para garantizar la tranquilidad y buen desarrollo de estas elecciones, sin embargo, destacó que proceso depende en gran medida del comportamiento de los votantes.

Asimismo manifestó que en articulación con el Ministerio del Interior, la Registraduría, Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y Defensoría, han dispuesto una respuesta integral y sostenida para proteger la vida de los ciudadanos, garantizar la seguridad de los candidatos, salvaguardar las instituciones y custodiar el proceso electoral.

Para lo cual adicionaron 500 policías a los 100 uniformados ya presentes en el municipio, para brindar la seguridad electoral. De igual manera el Ejército Nacional, incrementó su dispositivo, pasando de 2 pelotones (60 hombres) del Grupo Mediano de Caballería a un total de 130 efectivos actualmente desplegados. “Adicionalmente, se cuenta con una reserva de un pelotón blindado y un pelotón de soldados profesionales, listos para atender cualquier eventualidad”, dijo el ministro.

Además está dispuesto un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se monitoreará en tiempo real el desarrollo de la jornada electoral.

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“La tranquilidad y transparencia electoral dependen, en gran parte, del comportamiento ejemplar de la ciudadanía. Que prevalezca la democracia sobre la polarización y el fraude”, puntualizó el ministro Pedro Sánchez.

La alcaldía de ese municipio del sur de La Guajira, es disputada por un total de cinco candidatos: Oswaldo Carlos Rodríguez (Partido de la U), Nelson José Álvarez (Partido Liberal), Mucher Pérez Fuentes (Partido ASI), Marco Antonio Jaramillo (Nuevo Liberalismo) y Hirohito Almanza (Pacto Histórico).