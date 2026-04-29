Este jueves 30 de abril el Gobierno nacional realizará en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, el encuentro popular de ‘Economías para la Vida’, en el que participarán unidades productivas, asociaciones, organizaciones comunitarias y ciudadanía en general.

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Estos espacios liderados por Prosperidad Social fortalecen la economía popular y promueven oportunidades para emprendedores, campesinos, tenderos, artesanos, productores y organizaciones comunitarias de la región.

El encuentro se realizará en la Plaza Santander a partir de las 9:00 de la mañana, apoyado por la Alcaldía municipal.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, dijo que el objetivo es propiciar la articulación entre unidades productivas, comunidades y entidades del Estado, mediante el intercambio de conocimientos y aprendizajes que contribuyan al fortalecimiento de las iniciativas productivas y al desarrollo económico en la región.

En la jornada se presentará la oferta institucional de Prosperidad Social y se promoverá la comercialización de productos y la interacción entre los participantes, para impulsar la inclusión productiva y fortalecer las iniciativas económicas de las comunidades. Los visitantes podrán encontrar artesanías, gastronomía local, artículos de belleza, postres, pan de yuca, frutas, mochilas, vestidos, entre otros productos.

Los asistentes también podrán recibir atención de alcaldías locales, la Gobernación de La Guajira y la Unidad para las Víctimas.

Entrega de punto de abastecimiento solidario

En el marco del Encuentro, a las 3:00 de la tarde, el presidente Gustavo Petro Urrego liderará la entrega del punto de abastecimiento solidario (PAS) del municipio.

El objetivo central del PAS es fomentar y consolidar los modelos de economía campesina, familiar, comunitaria y solidaria, integrándolos con la economía popular de las zonas urbanas.

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Con los PAS, el Gobierno busca transformar los circuitos económicos mediante la venta directa de productos, eliminando intermediarios para que los productores obtengan mejores ingresos y condiciones de negociación a través de modelos asociativos.

Los PAS articulan esfuerzos y servicios de las alcaldías municipales, el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Prosperidad Social.

La jornada finalizará con un encuentro popular con el presidente Petro, en la plaza Santander.