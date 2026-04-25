La agenda del candidato presidencial Abelardo De la Espriella tiene como prioridad por estos días a la región Caribe, este viernes estuvo en Riohacha, capital del departamento de La Guajira, en la que congregó a sus seguidores y dio a conocer las propuestas para esta región del país.

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“Parte de la recuperación económica de la patria empieza aquí, donde empieza la patria, en La Guajira. La Guajira tiene un potencial minero, energético y de turismo, y son dos de los pilares o motores fundamentales de la propuesta económica mía. Pero además de eso es que yo soy un hijo de esta región, soy un hijo del Caribe”, dijo a Guajira News.

De la Espriella aseguró que el componente económico, en un eventual gobierno suyo, se centrará en cinco ejes: minero-energético y de hidrocarburos, infraestructura y construcción, agro, turismo y nuevas tecnologías para crecer entre un 6 y un 7 % anual. “Siempre estamos pensando en el sobregiro, pero no decimos nada sobre la necesidad de crecer, y una economía que no crece es una economía que no tiene futuro”.

“Dos de esos 5 motores, La Guajira es potencia en el tema minero y en el tema turístico. Pero para eso tengo que entregar a La Guajira seguridad, condiciones para los jóvenes, de educación, y también de posibilidad de que tengan acceso al mercado laboral. Tenemos que recuperar el sistema de salud, combatir la criminalidad, porque no, no podemos hacer un turismo serio y responsable si no tenemos seguridad tanto física como jurídica”, expresó el abogado al medio local.

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Otra de sus prioridades, según aseveró, será la seguridad para “liberar” al norteño departamento de las extorsiones, del narcotráfico, de los hurtos, de los secuestros “y de todos esos flagelos de violencia que no dejan que este departamento avance como debería avanzar”. Por ello aseguró que ‘Naín’ será objetivo militar.

“’Ve a ver para dónde coges el 7 de agosto’ porque voy por él. Le voy a dar caza. Hay que recuperar la seguridad, y hay que dar de baja a un bandido como ‘Naín’ o capturarlo, al igual que a otros bandidos que tienen azotado el departamento. Y eso se hace con decisión del Estado. Voy por él. Cuando el Estado se decide, nunca pierde. Cuando los bandidos campean como ‘Naín’ es porque cuentan con el patrocinio del gobierno de turno”, precisó.

Al ser preguntado por los gritos que recibe de parte de opositores aseguró que incluso a sus detractores los traerá a la “manada” en caso de ganar las elecciones programadas para el próximo 31 de mayo.

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“Cuando sea presidente voy a ser presidente de todos, incluso los que no votaron por mí. Y la manera de traerse a toda esa gente que todavía está con Petro y Cepeda es cumpliéndoles lo que ni Petro ni Cepeda le cumplieron, ni otros gobiernos en el pasado, porque esto no es con discurso y carreta, esto es con obras, con hechos. Y yo no soy un mercader de ilusiones, soy un empresario de realidades”, cerró.