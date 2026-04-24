Las recientes declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual directora del Fondo Adaptación, ponen nuevamente a Juliana Guerrero en el ojo del huracán.

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Además, los cuestionamientos por el esquema de seguridad otorgado a Guerrero, sin ser actualmente funcionaria del Gobierno, y la aparente firma de Angie Rodríguez en un documento de autorización, han generado gran polémica en el país.

En entrevista con La FM, la directora del Fondo Adaptación aseguró que esa sí es su firma pero que ella no redactó el texto ni tuvo conocimiento de dicha autorización, por lo que afirmó que tomará acciones legales.

Además, cuestionó la “rapidez”con la que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le otorgó medidas de protección a la joven, quien para entonces era la jefe de gabinete del Ministerio del Interior.

En su momento, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, aseguró que el esquema de Guerrero estaría compuesto por tres carros blindados y al menos nueve escoltas, “pagados con los impuestos de los colombianos”.

Ante la polémica generada por el esquema, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, desmintió que la exfuncionaria del Mininterior cuente con nueve escoltas y tres vehículos como se ha mencionado públicamente.

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“Es una exageración enorme. Me aterra la falta de rigurosidad. Es una forma muy poco profesional y muy poco técnica de manejar este tema”, afirmó al medio antes citado.

El funcionario explicó que existe una reserva legal sobre los detalles de los esquemas de protección, precisamente para garantizar la seguridad de las personas beneficiarias.

“Si uno suministra esa información, personas interesadas en atentar contra la integridad de los protegidos podrían aprovecharla. Por eso no puedo dar números de vehículos ni de escoltas. Pero no tiene tres carros blindados y no tiene nueve escoltas, eso no es cierto”, enfatizó.

De igual manera, Augusto Rodríguez explicó que el origen del esquema de Juliana Guerrero se remonta a su paso por el Ministerio del Interior.

“Ella fue funcionaria del Ministerio del Interior y en ese momento reportó unos riesgos que fueron evaluados por los comités técnicos de esta entidad. A partir de ahí se recomendaron las medidas de protección”, añadió sobre el por qué aun cuenta con un esquema de seguridad.

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Dijo que su salida del sector público aun está bajo revisión, pero además que la joven pertenece a la población activista y por ende requiere protección y seguridad.

“En este momento está siendo evaluada por trámite ordinario, como parte de la población de activistas. Aquí hay unos procedimientos claros. Las medidas no se asignan de manera arbitraria”, enfatizó.

Sobre la carta con la firma de Angie Rodríguez, en la que autorizó dicho esquema de seguridad para la joven, el director de la UNP dijo: “Ella solicitó de manera muy urgente la protección. Lo hizo el mismo día en que fue nombrada. Ese mismo día nos llegó la solicitud. Hay una curiosa contradicción entre lo que se hizo en su momento y lo que se dice ahora”.