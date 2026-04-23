El feminicidio de Carolina Flores Gómez ha generado conmoción en México tras la difusión de un video de seguridad que registró el momento del ataque dentro de su vivienda.

La continuidad de la guerra en Irán pone en riesgo la seguridad alimentaria mundial: FAO

Este caso ocurrió el pasado 15 de abril en un apartamento ubicado en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Según las investigaciones, la principal sospechosa es su suegra, identificada como Erika María, quien le disparó tras una discusión familiar.

Captura de video Carolina Flores Gómez junto a su suegra el día de su asesinato

Las imágenes muestran a la víctima dentro del hogar, cerca de su bebé y sus mascotas, momentos antes de que se escucharan las detonaciones.

De acuerdo con los reportes, el esposo de Carolina también se encontraba en el lugar durante el ataque. Tras los disparos, habría reaccionado con sorpresa y posteriormente señaló a su madre como responsable. “Qué hiciste, mamá? ¿Qué te pasa no ves que es mi familia”.

Redes sociales Carolina Flores, asesinada en Polanco

La señora le respondió: “Nada, me hizo enojar, tú familia soy yo. Tú eres mío”. Sin embargo, uno de los puntos que ha llamado la atención de las autoridades es que la denuncia del caso se realizó un día después de lo ocurrido.

El material audiovisual en el que se escuchan seis disparos se convirtió en una pieza clave para la investigación adelantada por la Fiscalía, que analiza lo sucedido bajo el protocolo de feminicidio.

Hasta el momento, la presunta responsable fue identificada como persona de interés y habría abandonado el lugar tras los hechos.

VIEJA LOCA!! 🤬🤬 "Qué hiciste mamá!, nada me hizo enojar, tu eres mio", este es el momento en el que la exreina de belleza de #BajaCalifornia, Carolina Flores, fue ejecutada por su suegra Erika María en un departamento de Polanco el pasado 15 de abril. pic.twitter.com/5viIZ5YShP — Expresión En Red (@expresionenred) April 23, 2026

Este caso ha cobrado mayor relevancia debido a que el mismo día se registró otro feminicidio en la capital mexicana, lo que ha generado indignación y llamados de organizaciones sociales que exigen justicia y acciones más contundentes frente a la violencia de género.

¿Quién era Carolina Flores?

Carolina Flores Gómez tenía 27 años y era originaria de Ensenada, Baja California. Se dio a conocer en el mundo de los certámenes de belleza tras obtener el título de Miss Teen Universe Baja California en 2017.

Además de su paso por concursos, se desempeñaba como modelo, creadora de contenido digital e influencer, donde compartía aspectos de su vida cotidiana y profesional. También era madre de una bebé de ocho meses.