En las últimas horas se conoció un estremecedor video en el que se ven los últimos momentos de vida la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, la mexicana asesinada, al parecer, por su propia suegra, según ya apuntan las primeras versiones de las investigaciones de las autoridades.

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En principio se dijo que Erika, como fue identificada la suegra, participó del crimen de su nuera en coordinación con su hijo y esposo de la víctima, sin embargo, se han revelado nuevos detalles que parecieran indicar que fue el mismo hombre quien delató a su madre ante la Fiscalía del Estado de México donde ocurrió el presunto feminicidio.

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Eso coincide con el video revelado por el periodista mexicano Carlos Jiménez en el que se a Carolina junto a su suegra en lo que parece ser la sala de su apartamento, luego entra a otra habitación y la sospechosa ingresa detrás de ella. Es allí cuando se escuchan las detonaciones de una arma de fuego.

De acuerdo con los reportes, el esposo de Carolina, Alejandro, también se encontraba en el lugar durante el ataque. Tras los disparos, habría reaccionado con sorpresa y posteriormente señaló a su madre como responsable. “¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué te pasa no ves que es mi familia”.

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La señora le respondió: “Nada, me hizo enojar, tú familia soy yo. Tú eres mío”. Sin embargo, uno de los puntos que ha llamado la atención de las autoridades es que la denuncia del caso se realizó un día después de lo ocurrido.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

Sobre el estremecedor caso habló la madre de Carolina, Reyna Gómez Molina, quien aseguró que fue el esposo de su hija el que le confirmó la muerte de la exreina de belleza cuando este estaba en las instalaciones de la Fiscalía.

“Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’”, indicó Reyna al programa Siéntese Quien Pueda.

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Redes sociales Carolina Flores, asesinada en Polanco

Lo que más llama la atención es que la mujer solo se enteró del crimen de su hija un día después por la tarde cuando su yerno la llamó para que cuidara del hijo de la víctima de apenas 8 meses.

“‘¿Cómo que tu mamá? ¿De dónde sacó el arma?’. Me dijo: ‘No sé’. ‘Dónde está tu mamá’. ‘No sé nada señora’. Eran problemas comunes entre una relación de una nuera con una suegra. El clásico ‘no le ha hecho de comer a mi hijo’, ese tipo de cosas que son para mí normales”, sostuvo Reyna quien agregó que Alejandro dio la información a medias sobre el presunto feminicidio.