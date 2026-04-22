Este miércoles 22 de abril se confirmó la muerte, a los 79 años, de la actriz y directora Karina Duprez, una de las más queridas en el mundo de las telenovelas mexicanas.

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La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales: “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Karina Duprez”.

“Actriz y directora mexicana con una amplia trayectoria en la industria televisiva. Se le recuerda por su participación en melodramas como ‘Rosa salvaje’, ‘Mundo de juguete’ y ‘La fuerza del amor’. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, también se lee en el mensaje.

Duprez es recordada por ser parte de telenovelas como ‘Rosa salvaje’, 'La usurpadora’, ‘Mundo de juguete’ y ‘La fuerza del amor’, que marcaron una época en la pantalla chica mexicana.

Chris Pazcal, nieto de Karina Duprez, también se despidió de la actriz con una emotiva publicación.

“Vuela alto ma. No hay palabras que puedan describir lo agradecido que estoy con la vida por haberte tenido en mi camino. Fuiste una luz constante, una presencia llena de amor, de fuerza y de una lealtad que marcó mi vida para siempre. Gracias por tu amor incondicional, por tu complicidad, por cada momento compartido y por ser siempre mi guía. Gracias por creer en mí, por impulsarme y por ser parte fundamental de mi carrera. Sin duda, no sería el actor que soy hoy si no fuera por ti, por tus enseñanzas, por tu pasión y por todo lo que me regalaste. Pero, sobre todo, gracias por ser la mejor abuela. Por estar, por cuidarme, por amarme”, se lee en el mensaje.