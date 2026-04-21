40 mil años tuvieron que pasar para que el ser humano pudiera abrir la puerta de una cueva que estaba sellada durante todo ese tiempo. Esto gracias a exploraciones en Gibraltar.

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Se trata de un hallazgo en la parte trasera de la cueva Vanguard, en el complejo Gorham, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Este lugar apenas descubierto, según los investigadores, estaba sellado por arena en los últimos 40 mil años.

Un equipo de trabajo de arqueólogos del Museo Nacional de Gibraltar fueron los que estuvieron trabajando por años en la cueva. Encontraron una cámara de alrededor de 13 metros de largo descubrieron en el interior huesos de varias especies: linces, hienas, buitres, concha de caracol marino, así como restos de un carnívoro gigante.

Clive Finlaysoon, director del Museo Nacional de Gibraltar, dio más detalles sobre la época a la que se remonta esta cámara: “Dado que la arena que sellaba la cámara tenía 40.000 años de antigüedad y, por lo tanto, la cámara era más antigua, debieron ser neandertales”.

Hay que recordar que, según la UNESCO, este complejo de cuevas de Gorham son una muestra de cómo los neandertales cazaban todo tipo de especies marinas, usaban sus plumas y hacían dibujos en las paredes de las cuevas.

La idea del equipo de investigación es seguir estudiando la cueva, que al final es parte de las indagaciones humanas sobre nuestros antepasados para comprender cómo la humanidad llegó hasta la actualidad.