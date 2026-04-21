El fútbol le está dando su revancha. Después de unas duras lesiones que sufrió en Junior por fin Léider Berdugo ha encontrado estabilidad en la primera división del fútbol colombiano.

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Con el Cúcuta Deportivo, equipo donde está cedido desde el Barranquilla FC, ha disputado un total de 17 partidos, ha anotado cuatro goles y ha dado cinco asistencias. Números muy buenos para el malambero.

A sus 24 años, siendo uno de los referentes de los motilones, el mediocampista habló largo y tendido con EL HERALDO acerca de su actualidad, lo duro que fueron sus problemas físicos, las sensaciones de enfrentar al ‘Tiburón’ el viernes, entre otras cosas.

¿Qué es de su actualidad?

Contento. Estoy feliz acá, tranquilo. Primordialmente contento de poder tener esa participación que quería, que estaba buscando, esa continuidad de juego que es lo que al final del día a uno lo ayuda en la carrera. El mostrar la calidad, el nivel futbolístico que uno pueda demostrar y siempre dar de que hablar cosas buenas.

¿Fue difícil tomar la decisión de regresar al Barranquilla FC?

Fueron días duros. Tanto en la primera lesión como en la segunda. Fueron días tristes, oscuros, uno se llenaba de mucha duda, de pensamiento negativo. Una de las cosas que resalto mucho en mí y en mi carrera es que fui muy resiliente. Me ayudó mucho esa palabra porque creo que pude salir de esa situación que me llevó a pensar en muchas cosas, como que no iba a jugar igual, que no iba a estar en las condiciones óptimas. Cuando decidí dar un paso al costado, irme al Barranquilla FC, poner por encima mi carrera, mi futuro, tener esa continuidad, volver a sentirme importante, jugador profesional, porque uno pierde todo. Yo también estoy agradecido con el Barranquilla FC, porque me extendieron una mano, fue un paso importante en la carrera. A veces dar dos pasos hacia atrás es dar tres hacia adelante. Se me dio la oportunidad de ir al Cúcuta, confiaron mucho en mí, me han demostrado buenas sensaciones, cariño, respaldo. Eso se refleja en el terreno de juego y lo que estoy logrando acá.

¿Cómo ha sido esta experiencia en el Cúcuta?

A mí el que me lleva es ‘el Rolo’ (Nelson Flores) y al ver que a la fecha cinco ya lo sacan, que viene un técnico nuevo, de mucha experiencia, de la vieja guardia, uno pone en duda muchas cosas. El profe Richard (Paez) ha creído y confiado mucho en mis capacidades, en mis condiciones. Él cree mucho en la confianza, eso se lo entrega al equipo y se ve reflejado en el grupo, porque hemos sacado buenos resultados, salvo el que pasó. Acá estoy contento, el profe le habla mucho a uno, está uno tranquilo y siempre respaldándolo a él por la confianza, por creer en uno y eso se está reflejando en el terreno de juego.

¿Qué piensa para su futuro?

Ahora mismo concentrado en el tema de poder jugar, de sumar muchos minutos, de sumar goles, asistencias, participaciones en el juego, en el equipo. Ahora con el tema de poder mantener la categoría con el equipo. La meta de nosotros como futbolistas es dar el salto de calidad a un equipo grande, a un equipo que pelee títulos, cosas internacionales. Soy barranquillero, soy de Malambo, Junior fue el equipo que vi desde niño, que vi crecer. Siempre voy a tener las ganas de jugar en Junior, independientemente de donde me encuentre. Uno siempre tiene el hambre y las ganas de estar en un equipo grande. Uno lucha y sueña con dar ese salto de calidad a nivel internacional e ir al fútbol internacional.

¿Cómo fue su experiencia en Arabia?

En Arabia se abrió una posibilidad con mi representante. Se hicieron unos contactos, se abrió esa posibilidad de ir allá. Fue un mes a prueba, querían verme, conocerme, saber un poco de mí. Ya me habían visto por videos, pero más que todo fue una experiencia linda, hermosa, algo que uno sueña y es bueno haberlo vivido. Allá llegan hasta Sub-23. Yo el año pasado era Sub-23, ya este año no lo soy. Fue más que todo un tema de edad, porque uno debe llegar, adaptarse. Allá son recelosos con el equipo de primera y para llegar a ese equipo uno tiene que llegar de un equipo top. Yo venía de la segunda división de Colombia, el fútbol es diferente. Costaba mucho no quedarme en el equipo, adaptarme, pero más que todo fue por el tema de la edad. Fue muy lindo.

¿Qué sensaciones tiene de enfrentar a Junior?

Son sentimientos encontrados. Nunca pensé que fuera a enfrentar a Junior. Ayer (lunes) pensé mucho el partido, uno imaginándose un poco de cosas (risas). Pero lindo, bonito. Compartí con la mayoría de los que están allá ahora mismo. Sería bonito volver a verlos, saludarlos, al staff médico, a los que permanecen, a los que me ayudaron con el tema de la lesión. Volver a verlos a Carlos, Peña, con los que compartí mucho tiempo, sería bueno y bonito volverlos a ver y disfrutar del juego del viernes.

¿En qué posición se siente más cómodo en el Cúcuta?

Yo me siento mejor jugando en el medio. Ya sea de mediocentro o mediapunta. El profe ahora último me está utilizando de extremo por derecha, a perfil cambiado. Me he sentido cómodo, a pesar de que no es la posición en la que me destacó. Ahí marqué gol ante Chicó, salí figura ante América. Me ha ido bien, al profe no le gusta que me quede muy arrecostado a la banda, sino que busque por dentro. De la mitad hacia arriba siempre me va a gustar estar.

¿Si hace un gol ante Junior lo celebra?

No, nada de eso (risas).

¿Ya habló con algún excompañero?

No. Más que todo sería escribirle a Muriel, para que me ayude a cambiar la camiseta con él (risas). Tener la camiseta de Muriel sería algo único. Lo admiro mucho, por su trayectoria, lo que representa, lo que ha ayudado a aportarle a Junior en este semestre. Donde yo esté siempre voy a apoyar al equipo, a desearle lo mejor y lo que sea lo mejor para el equipo bienvenido sea.

Se reencuentra con Carlos Bacca…

Con Carlos tengo muy buena relación. A veces hablamos, nos escribimos. Él está muy pendiente, así como yo también de él en su recuperación. Ya volvió, está marcando, que es lo que sabe hacer él y eso me pone muy contento.

¿Cómo ha visto la campaña de Junior?

Yo siento que Junior es un equipo grande, que siempre tiene que estar en la fiesta de los ocho. Ahora en la Copa Libertadores tiene con qué darle vuelta a la situación que están pasando en la Copa Libertadores. Jugadores tienen. Es cuestión de que pegue en el palo y entre. Como pasó ante Cerro, que pateó Teo, pegó en el palo y no entró. Eso pesa en el juego. Tienen con qué pelear cosas a nivel nacional e internacional.

Entonces el otro martes en Lima le hace fuerza a Junior…

Siempre estoy pendiente del equipo, siempre veo los partidos cuando juegan los muchachos, Navia, Canchimbo, Villarreal, que lo vi desde que estaba en la B, Schmalbach, Socarrás, que estuve con ellos en la B y siempre estoy pendiente.

¿Cómo ha visto a Joel Canchimbo?

Canchimbo es muy rápido, explosivo. Desequilibra a cualquiera que se le ponga al frente, a cualquiera lo hará nada, porque es rápido, explosivo. Ha sabido hacer las cosas muy bien. El partido pasado marcó gol, jugó de titular. Es muy bueno lo que le está pasando.

Menos mal a usted que ya no lo ponen de lateral izquierdo, porque lo tendría que marcar…

Si me tocara marcar a Canchimbo me hubiese hecho el lesionado en el calentamiento.

¿Por qué César Farías lo utilizaba como lateral izquierdo y que le pasó a usted con él?

En ese tiempo el único lateral izquierdo que había era Navia, sino estoy mal. Había la necesidad de que hubiera un suplente que diera la mano. Lógicamente me dijo que aquí puedes hacer las cosas bien, me gustaría verte acá y yo le dije que yo me le medía por querer mostrarme, porque así sea hasta de arquero hubiera jugado. Llega un momento en el que te podrá ir bien en el primer partido, en el segundo, pero luego llega el momento en el que te pasan muy fácil, porque no es el fuerte de uno y más que no era la zona en la que uno convivía. Yo le dije que no me sentía cómodo. Él tomó la decisión y lo que pude jugar fueron dos partidos y luego tomé la decisión de poder irme al Barranquilla FC.

Pero fue una decisión acertada…

Yo siempre voy a tener la ilusión y el deseo de estar en Junior. Son los planes de Dios, lo que él ponga y disponga para uno. Donde vaya a estar voy a estar feliz y dispuesto.

¿Alcanzó a hablar algo con Alfredo Arias?

No me alcancé a conocer con él. Hubo compañeros que sí y se fueron al Barranquilla. Apenas se fue el profe Farías yo me fui al Barranquilla FC y no pude tratar con él.

¿Por qué esa derrota tan abultada del Cúcuta ante Santa Fe?

Nosotros venimos muy en alza, muy confiados, tranquilos, confiando en la idea de juego del profe, confiando en cada uno de los compañeros también. Hemos podido levantar el nivel individual y grupalmente. El profe decidió y tomamos el riesgo de jugar en Bogotá mano a mano, de ir a pelear el marcador, tenemos el deseo siempre de mirar de tú a tú al rival, fuimos con esa mentalidad y Santa Fe es un equipo de los grandes. Son equipos que no necesitan jugar bien, bonito, porque la primera que les queda la meten. Nosotros cometimos unos errores que nos costaron goles. Venimos en alza, ahora tampoco somos los peores. Lo que sí tenemos y sí creo mucho es que la fe y la convicción que está conformando el profe como grupo, estamos convencidos de que haremos un buen cierre de semestre y seguramente el Cúcuta del próximo semestre será distinto.

¿Es muy alta la opción de compra por Léider Berdugo?

Eso solamente lo sabe mi empresario. Yo pertenezco al Barranquilla FC, pero desconozco la cifra que está pactada.