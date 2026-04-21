Pescadores de comunidad Bahía Hondita, pertenecientes a la asociación Alojulií lograron rescatar y liberar tres ejemplares que habían quedado atrapados en redes de pesca en la alta Guajira, en jurisdicción del municipio de Uribia.

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Esta diligencia hace parte de las acciones de conservación de tortugas marinas que adelanta Corpoguajira en el departamento.

Las tres tortugas, de la especie verde y en estado juvenil, fueron devueltas a su hábitat natural, garantizando su retorno seguro al ecosistema marino.

Este hecho evidencia el fortalecimiento de la conciencia ambiental en la comunidad y el empoderamiento de sus habitantes, quienes asumen con mayor compromiso la protección y conservación de estas especies.

El director general de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, destacó la acción de los pescadores de la Alta Guajira, señalando que, “refleja el impacto positivo de los procesos de sensibilización ambiental liderados por la Corporación, así como la articulación efectiva con las comunidades locales en la protección de la fauna marina”.

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Asimismo, resaltó que la participación activa de los pescadores es clave para la conservación de las tortugas marinas, consideradas especies fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas costeros.

Corpoguajira continuará fortaleciendo estas estrategias en el territorio, promoviendo prácticas de pesca responsable y el cuidado de la biodiversidad, con el propósito de garantizar la preservación de las especies y el bienestar de las comunidades que dependen de estos recursos naturales.