Luego de un minucioso análisis de peritos en nuevas tecnologías, las autoridades confirmaron que el video filtrado este martes 14 de abril, en el que aparentemente alias Naín o ‘el Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), declara un paro armado de tres días en el departamento de La Guajira, fue creado con inteligencia artificial para generar caos.

El mayor Héctor Fabio Millán García, comandante del Gaula Militar La Guajira, desmintió su autenticidad y le aseguró a EL HERALDO, que dicho video que generó miedo en la ciudadanía “no corresponde a una amenaza real en el territorio y que fue parte de un montaje”.

Sin embargo, ya que el video tenía dos días rondando en las redes sociales, fue necesario desplegar todas las capacidades institucionales del Ejército y Policía Nacional, para realizar el acompañamiento a la ciudadanía ante cualquier eventualidad de alteración del orden público.

Se conoció que en entrevistas con el gremio de comerciantes, las autoridades no recibieron ninguna denuncia sobre amenazas, lo que evidencia que el pánico fue generado entre la misma colectividad que acordó cerrar los negocios, causando un miedo colectivo en la ciudadanía.

La misma situación se divulgó en la administración de La Universidad de La Guajira y padres de los estudiantes, por lo que fueron suspendidas las clases 15 y 16 de abril. De igual manera en los colegios públicos y privados del Distrito, que anunciaron el retorno a clases en el horario habitual.

‘Los Pachenca’ lo niegan

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, a través de su cuenta de X, trinaron un comunicado en el que se desmarcan del paro armado.

“El Estado Mayor de las ACSN, en todo su conjunto, se permite informar que el video que circula en redes sociales, donde aparentemente se escucha a alias el Menor dando unas declaraciones. Frente a eso, tenemos que decir que, desde el día de los hechos ocurridos en la Alta Guajira, donde la fuerza pública da de baja a integrantes del anillo de seguridad de alias el Menor, no hemos tenido comunicación alguna con alias el Menor, por lo tanto, no podemos asegurar la veracidad del video”.

En otra parte del comunicado aseguran que no habrá paros armados ni mucho menos se verá alterado el orden público en ninguno de los lugares más recónditos donde tienen injerencia y control territorial de área.

“A los habitantes, comerciantes y toda la sociedad civil, decirles que estén tranquilos, jamás cambiará nuestra misión y visión por la que día a día existimos, que son ustedes las comunidades”, finalizan.

Guerra con mentiras

El Gaula Militar tiene indicios que detrás del video estarían grupos rivales de los Pachenca, como los ‘JJ’ y el Clan del Golfo, que buscan generar confusión y atribuir amenazas para desestabilizar el orden público.

De este grupo de delincuencia común, autodenominado los ‘JJ’, circularon panfletos haciendo alusión que el ‘paro armado’ si estaba en firme y que “la guerra continuaba”.

El mayor Héctor Fabio Millán García, expresó que, “estos grupos se aprovechan y pescan en río revuelto, lastimosamente la ciudadanía cayó en el juego”.

Desde la entidad militar aseguran que se trata de una estrategia de guerra en medio de la disputa criminal que se libra en el departamento, especialmente en Riohacha, su área rural y Maicao.

Finalmente, las autoridades sostienen que no existe un paro armado vigente ni una orden real que obligue a paralizar La Guajira.