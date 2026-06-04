La congresista estadounidense María Elvira Salazar, de origen cubano y nacida en Miami, solicitó en las últimas horas una serie de sanciones para quienes cometan fraude en la segunda vuelta presidencial en Colombia. Entre los castigos pidió la cancelación de visas y el ingreso a la lista OFAC, registro público de personas, empresas y organizaciones sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

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Salazar es actualmente congresista de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y pertenece al Partido Republicano, además se ha pronunciado en varias ocasiones sobre los temas coyunturales de Colombia.

En medio de una audiencia en esa Cámara, la política estadounidense preguntó si la administración del presidente Donald Trump sancionaría a quienes incurran en delitos electorales en Colombia en los próximos comicios, a lo que Marco Rubio, el secretario de Estado de EE. UU., respondió que el país norteamericano garantizará una elección libre en Colombia.

“Pasemos a Colombia. El presidente Trump acaba de endosar a Abelardo De la Espriella. Tenemos información, señor, de que hay fuerzas que están preparando un fraude electoral mayor en las próximas tres semanas. Mi pregunta para usted es muy clara: necesitamos enviar un mensaje a los colombianos de que necesitan elecciones libres y justas”, le dijo la republicana al funcionario.

Asimismo le cuestionó: “¿Está usted preparado para decir que a quienquiera que participe en ese tipo de proceso de fraude durante la elección presidencial, podemos sancionarlos con sanciones de la OFAC, cancelando las visas de Estados Unidos para ellos o para sus familiares?“.

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Marco Rubio fue enfático al responder: “Vamos a ser muy contundentes en garantizar que haya una elección justa y libre en Colombia y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que así sea”.