El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, saldría de su cargo en las próximas horas para incorporarse a la campaña presidencial de Iván Cepeda, según reveló La FM.

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La salida de Harman se convertiría en la primera decisión concreta dentro de los ajustes que estaría promoviendo el presidente Gustavo Petro entre algunos de sus funcionarios, para apoyar al candidato de izquierda y fortalecer la estrategia electoral de cara a la segunda vuelta presidencial, el próximo 21 de junio.

El medio antes citado señaló además que la Casa de Nariño ha sido escenario de varias reuniones, en las que se analiza el papel que podrían asumir algunos funcionarios del Gobierno durante la recta final de la campaña presidencial.

En ese sentido, la FM indicó que el jefe de Estado habría planteado la posibilidad de que varios funcionarios abandonen sus cargos para participar activamente en la campaña de Cepeda. Entre ellos el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Educación, Daniel Rojas; y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino; además del director de la ANT, Felipe Harman.

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De acuerdo con la información preliminar, Harman habría aceptado la propuesta y presentará su renuncia en las próximas horas. Mientras que Benedetti aún no habría tomado una decisión definitiva sobre su permanencia en el Gobierno.