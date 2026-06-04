El movimiento Defensores de la Patria, del candidato Abelardo De la Espriella, solicitó la intervención del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, ante la participación política del Gobierno Petro en la segunda vuelta electoral.

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A través de una carta enviada al jefe del Ministerio Público, con asunto: “Solicitud de intervención institucional del Ministerio Público para la protección de las garantías democráticas y electorales durante la segunda vuelta presidencial”, el movimiento político aseguró que hay “graves acontecimientos que han venido rodeando el desarrollo de la presente campaña presidencial y que, a nuestro juicio, comprometen seriamente las garantías democráticas, la neutralidad institucional del Estado y la confianza ciudadana en el proceso electoral”.

De igual manera, la campaña del aspirante a la Presidencia manifestó que “durante los últimos meses, el país ha sido testigo de una progresiva escalada de actuaciones y pronunciamientos provenientes de las más altas autoridades del Gobierno Nacional que han desdibujado de manera preocupante la frontera constitucional que debe existir entre el ejercicio de la función pública y la actividad electoral”.

Defensores de la Paria cuestionó las reiteradas acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre un presunto fraude en las elecciones del 31 de mayo, así como los señalamientos dirigidos contra autoridades electorales, organismos de control y distintos actores vinculados al proceso democrático.

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El movimiento del abogado señaló que las constantes descalificaciones de quienes expresan posiciones críticas frente al Gobierno Nacional, y la creciente utilización de espacios institucionales para “promover determinadas narrativas políticas”, constituyen episodios de participación política por parte de servidores públicos del más alto nivel.

“Particular preocupación generan las actuaciones y pronunciamientos de varios ministros del despacho presidencial, entre ellos los titulares de las carteras del Interior, Salud, Educación y Trabajo, quienes de manera abierta y reiterada han asumido posiciones propias de una campaña electoral, utilizando para ello la visibilidad, influencia y autoridad derivadas de sus cargos”, se lee en el comunicado.

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Defensores de la Paria manifestó en su solicitud a la PGN que “de igual forma, han sido ampliamente conocidas las controversias relacionadas con el uso del sistema público de medios RTVC, situación que incluso motivó actuaciones preventivas por parte de la Procuraduría General de la Nación encaminadas a verificar la observancia de los principios de pluralismo informativo, equilibrio y transparencia”.