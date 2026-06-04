La plataforma financiera digital Nequi hizo un anuncio importante para quienes realizan pagos a través de PSE (Pagos Seguros en Línea), que es el sistema que permite a los ciudadanos hacer transferencias a comercios de manera digital, desde cuentas de ahorros, corrientes y depósitos electrónicos.

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Nequi, que actualmente cuenta con 27 millones de usuarios en Colombia, informó que los pagos por PSE desde su plataforma no estarán disposibles el próximo lunes 8 de junio, en un horario establecido.

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Esto por cuenta de unas labores de mantenimiento y mejora con los que la compañía busca facilitar el uso de sus productos digitales.

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Para mayor comodidad de los usuarios, Nequi estableció que la suspensión de los pagos por PSE será en horas de la madrugada de la fecha antes mencionada.

El anuncio aparece en forma de aviso en la aplicación móvil de Nequi cada vez que un usuario quiere ingresar a su cuenta.

“¿Haces pagos con PSE en la madrugada? Esto te interesa: el lunes 8 de junio de 2026, entre las 12:00 a.m. y 1:00 a.m., estaremos mejorando nuestra tecnología para ti. Durante ese rato no podrás hacer pagos PSE desde Nequi“, detalló la plataforma.

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Aclaró que durante esa hora todos los demás servicios de Nequi como mandar o recibir plata entre Nequis, Bancolombia y otros bancos, retiros en cajeros, Tarjeta Débito Nequi Visa, pagos con QR, llaves y demás servicios del armario estarán disponibles con normalidad.

Remesas de Nequi para ciudadanos venezolanos en Colombia

En abril pasado Nequi habilitó la recepción de remesas para ciudadanos venezolanos en Colombia, que ahora pueden recibir dinero desde más de 180 países directamente en la aplicación.

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“Esta novedad responde al creciente uso de la App por parte de esta población. Actualmente, más de 724.000 venezolanos están vinculados a Nequi y los servicios que más usan son para realizar transferencias, como envíos de dinero y pagos a través de PSE”, destacó la empresa.

Pasos para recibir plata del exterior en Nequi: