Luego de que la Registraduría confirmara en las últimas horas la finalización de los escrutinios departamentales de las elecciones presidenciales de la primera vuelta, lo que falta es que el Consejo Nacional Electoral, CNE, declare el resultado a nivel nacional.

El registrador Hernán Penagos indicó que en total las reclamaciones no superaron el 0,7 por ciento de las mesas y que el nivel de coincidencia entre los resultados del preconteo y el escrutinio oficial fue del 99,94 %.

El orden de las diligencias en la Organización Electoral una vez cerradas las urnas es, primero, el preconteo, luego los escrutinios municipales, departamentales y nacional y finalmente la declaratoria de los resultados.

En este último escaño, el papel del Consejo Nacional Electoral es el de, tras el escrutinio, resolver apelaciones presentadas por campañas y testigos, y absolver las dudas que puedan surgir entre los delegados.

“Seguimos avanzando en toda la puesta en marcha de las elecciones del próximo 21 de junio. Reforzaremos capacitaciones tanto a jurados como a comisiones escrutadoras e invitaremos a las campañas políticas para que participen de los procesos de ajuste de cada uno de los componentes y de la puesta en marcha de estos comicios electorales”, puntualizó el alto funcionario.