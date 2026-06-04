A dos semanas de la segunda vuelta presidencial, el Gobierno de Gustavo Petro hará un anuncio clave sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual el presidente de la República junto a los miembros de su gabinete habían venido promoviendo en los últimos meses.

Al parecer, esta decisión se tomó luego de una reunión que sostuvo el presidente Petro con el comité promotor de dicha iniciativa, el cual hará el anuncio público en el transcurso de la mañana de este jueves.

Sin confirmar el anuncio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló este jueves a través de su cuenta de X: “Mucha discusión sobre la Constituyente. Habrá señales”.

Como se sabe, Sanguino fue uno de los funcionarios del Gobierno que más ha impulsado esta convocatoria. De hecho, en múltiples ocasiones señaló que el próximo 20 de julio el Gobierno entregará las firmas al Congreso.

“Va a estar gravitando sobre nosotros la propuesta de una constituyente. Nosotros lo estamos promoviendo desde el Gobierno nacional.Será un proyecto de ley que le presentaremos al Congreso de la República el 20 de julio cuando se instale el nuevo Congreso. Si no hay reforma en el Congreso, habrá constituyente”, señaló en su momento el ministro.

Una ‘jugadita’

De acuerdo con varios sectores de la oposición, este anuncio se trataría de una ‘jugadita’ para conseguir votos a favor del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y recordaron cuando el presidente Petro firmó en mármol el compromiso de no convocar a una Constituyente.

“Gustavo Petro y su heredero vuelven a engañar al país. Hoy dicen que no buscarán una Asamblea Nacional Constituyente, cuando llevan años promoviéndola. ¿Cuándo lo escribirán en mármol? Pura estrategia electoral", señaló el dirigente político huilense Jaime Felipe Lozada, quien es promotor de la campaña de Abelardo De La Espriella en ese departamento.

Gustavo Petro y su heredero vuelven a engañar al país. Hoy dicen que no buscarán una Asamblea Nacional Constituyente, cuando llevan años promoviéndola. ¿Cuándo lo escribirán en mármol? Pura estrategia electoral.



Colombia no les cree. Las elecciones del domingo les demostraron… pic.twitter.com/rRdyrbE4bn — Jaime Felipe Lozada (@jaimeflozada) June 4, 2026

Por su parte, el congresista del Centro Democrático, Hernán Cadavid, sostuvo: "Ahora cuando faltan escasos días para elecciones el gobierno volverá a firmar sobre mármol que NO harán Asamblea Constituyente, pero llevan los últimos años promoviéndola".

Ahora cuando faltan escasos días para elecciones el gobierno volverá a firmar sobre mármol que NO harán Asamblea Constituyente, pero llevan los últimos años promoviéndola



Ya el país no les cae en la trampa:



¡VAN POR LA DESTRUCCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN! pic.twitter.com/qk4acAWSmN — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) June 4, 2026

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