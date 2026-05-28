El presidente Gustavo Petro anunció desde Sincelejo, durante su visita del miércoles 27 de mayo, que después de las elecciones presidenciales promoverá la recolección de firmas para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente.

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“Si queremos barrer definitivamente la corrupción, si queremos hacer las reformas sociales, tenemos que hacer una Asamblea Nacional Constituyente y si el pueblo decide continuar el camino de la transformación de Colombia (...), entonces yo vendré aquí otra vez después de elecciones a pedirles la firma por la Asamblea Nacional Constituyente”, afirmó el mandatario.

Petro anuncia recolección de firmas para la Constituyente después de las elecciones: ‘Aquí vendré a pedirlas’ 👉https://t.co/OFQiFmlbit pic.twitter.com/rCj94kMCRy — EL HERALDO (@elheraldoco) May 28, 2026

Cabe recordar que el pasado 1 de mayo, en medio de la movilización nacional por el Día Internacional de los Trabajadores, Petro ya había anunciado que la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente será presentada por el Gobierno ante el nuevo Congreso el próximo 20 de julio.

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En abril pasado, desde San Juan del Cesar, La Guajira, el mandatario afirmó que su intención en agregar dos capítulos a la Constitución.

“Estamos hablando de añadirle a la Constitución actual dos grandes capítulos: el capítulo de las reformas sociales, que no dejaron hacer en el Congreso de la República, y el capítulo de la lucha anticorrupción, para que esa sea una enfermedad que definitivamente venzamos y dejemos en el pasado”, indicó.

Durante su intervención en el acto público que llevó a cabo en Sincelejo el miércoles pasado, el jefe de Estado señaló que la constituyente es necesaria para implementar las reformas sociales que no han prosperado en el Legislativo.

“Para que las reformas ya no sean promesas, para que con las reformas sociales no nos extorsionen porque algunos congresistas se creen con el derecho de extorsionar al pueblo y extorsionar al presidente y eso no va más”, aseveró.

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Insistió además en que no tiene interés en mantenerse en el poder. “Hay que lograr que el constituyente, que no es más que el pueblo haga él mismo las reformas sociales que necesita, yo no me quiero reelegir, no me gusta el poder”, sostuvo.

También se refirió a las elecciones presidenciales, que tendrán su primera vuelta el próximo domingo 31 de mayo. “Queda en ustedes hoy la decisión de decidir, la decisión de escoger, la decisión de marcar el futuro de Colombia”, manifestó.