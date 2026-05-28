La Orinoquia colombiana se encuentra en una carrera contra el tiempo para preservar a una de sus especies más emblemáticas. Con el objetivo de revertir la situación de peligro crítico que enfrenta el caimán llanero (Crocodylus intermedius), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha puesto en marcha el Plan de Acción Técnico e Institucional.

Le puede interesar: ‘Serpiente de la ciénaga’: arte hecho con chancletas que llegan a Mallorquín

Se trata de una iniciativa con la que buscan coordinar esfuerzos científicos y operativos para asegurar la supervivencia de estos reptiles en los Llanos Orientales.

El punto de partida de esta nueva fase se concentrará en la sesión del Comité Coordinador para la Categorización de Especies Silvestres Amenazadas. Este encuentro reunirá a institutos de investigación, autoridades ambientales y expertos en manejo de caimanes, tanto locales como internacionales.

Vea aquí: Carnaval de Barranquilla convierte la biodiversidad en protagonista

El propósito central de la mesa de trabajo es actualizar el diagnóstico del programa Procaimán. Asimismo, se busca estructurar las vías técnicas para mejorar el manejo, la conservación y la liberación de los individuos que actualmente se encuentran bajo cuidado humano en la Estación Biológica Tropical Roberto Franco, ubicada en Villavicencio, Meta.

Cuatro líneas de acción simultáneas articulan la estrategia de conservación del caimán llanero

Para frenar la desaparición de la especie, el plan gubernamental se divide en cuatro frentes operativos que se ejecutan de manera coetánea. El primero corresponde a la organización del comité científico programado para junio.

Lea también: El pasado mes de marzo fue el cuarto más cálido a nivel mundial, según Copernicus

El segundo frente aborda un manejo reproductivo preventivo implementado desde diciembre de 2025; este contempla la separación de machos y hembras, así como la suspensión temporal de los procesos de incubación para mitigar la presión poblacional en cautiverio.

La tercera línea coordina la logística para el repoblamiento en el hábitat natural. Por último, la cuarta apunta al fortalecimiento institucional mediante un memorando de entendimiento firmado entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Llanos.

La primera fase de liberación del caimán llanero en entornos naturales iniciará en julio

La transición de los animales hacia el medio natural es el resultado de un proceso sostenido que inició en agosto de 2025. Desde entonces, el Ministerio de Ambiente realiza mesas técnicas y visitas de acompañamiento para supervisar la infraestructura, la trazabilidad y las condiciones de alimentación de los ejemplares en cautiverio.

Le sugerimos: Chimpancés rompen su comunidad y protagonizan ataques mortales contra sus propios aliados en Uganda

Los esfuerzos se materializarán durante la primera semana de julio con el inicio de la primera fase de liberación en cinco puntos priorizados de los Llanos Orientales: Guarrojo, Planas, la laguna Las Tolitas, Manacacías I y Manacacías II. Este despliegue se realizará de forma conjunta con CORMACARENA y el Ministerio de Defensa.

Respecto a estas acciones, la directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio, Natalia Ramírez, destacó que el caimán llanero representa una prioridad para la biodiversidad del país y confirmó que la institución avanza firmemente en las rutas técnicas y científicas requeridas para su protección.