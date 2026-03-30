James Cameron reivindica el rigor de la ciencia en ‘Los secretos de las abejas’ (Secrets of the Bees), un documental que desmitifica creencias populares y rechaza el alarmismo sobre las miles de especies polinizadoras en el mundo para proponer una nueva “visión de colmena” que transforme la empatía en un potente llamado a la acción.

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“Necesitamos alfabetización científica para poder ser una democracia. Los problemas que enfrentamos como civilización a menudo requieren un entendimiento de las ciencias y no basarse en opiniones, supersticiones o sabiduría recibida”, indica el oscarizado director en un encuentro con un grupo de medios entre los que se encontraba EFE.

El documental, que cuenta con Cameron como productor ejecutivo, se sumerge en el complejo universo de las abejas desde la precisión que avala a National Geographic para sostener, bajo el paraguas de la ciencia, una narrativa de conservación basada en datos.

Disponible a partir de mañana en National Geographic y del 1 de abril en Disney+ y Hulu, el proyecto invita al espectador a descubrir el mundo de estos insectos a través de un exhaustivo estudio que tardó 411 días de filmación repartidos en dos años.

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“Cuando puedes explicarle a la gente de una manera que no exagere lo que está pasando —hay problemas, pero podemos arreglarlos—, eso es realmente lo que conecta a las personas con la información”, manifiesta por su parte el reconocido etnólogo Samuel Ramsey, quien también ha formado parte en la producción de este proyecto.

National Geographic/EFE AME8267. MANHATTAN BEACH (ESTADOS UNIDOS), 30/03/2026.- Fotografía cedida por National Geographic donde se observa una abeja obrera. James Cameron reivindica el rigor de la ciencia en 'Los secretos de las abejas' (Secrets of the Bees), un documental que desmitifica creencias populares y rechaza el alarmismo sobre las miles de especies polinizadoras en el mundo para proponer una nueva "visión de colmena" que transforme la empatía en un potente llamado a la acción. EFE/ National Geographic / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Desmontando el “Efecto Einstein”

A lo largo de una travesía que ha movilizado a más de 100 trabajadores, ‘Secrets of the Bees’ teje una red de conocimiento que recorre siete países: México, Japón, Australia, el Reino Unido, Estados Unidos, Ecuador y Suecia, con el objetivo de documentar comportamientos nunca antes registrados de las abejas.

El resultado ha revelado la vida de nueve especies, como la “abeja buitre”, de hábitos carnívoros; o la “abeja escoba”, capaz de construir fortalezas de palos. Estos hallazgos han permitido no solo ahondar en las rutinas de los distintos grupo de polinizadores en el mundo, sino que también ha contribuido a desmontar mitos como el denominado “Efecto Einstein”.

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Algunas citas, como la que asegura que si las abejas desaparecieran, a la humanidad solo le quedarían cuatro años de vida, han circulado desde que existe internet y se ha atribuido a uno de los mejores científicos del mundo, pero en realidad carecen de toda base científica.

“No solo no es verdad, sino que es una atribución errónea constante. Se le atribuye a Einstein porque si quieres que la gente crea algo, dices que lo dijo Einstein”, afirma Ramsey.

Para Cameron, ante estos mitos, “hay una sola forma de llegar a la verdad, si es que existe una verdad objetiva, y esa es el método científico. Es imperfecto porque es un esfuerzo humano, pero es ciertamente mejor que todos los otros métodos”, defiende.

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Nadege Laici/EFE AME8267. MANHATTAN BEACH (ESTADOS UNIDOS), 30/03/2026.- Fotografía cedida por National Geographic del propietario de Sweet Bee Company, Ryan Lieuallen (c), junto a sus hijas Sierra Lieuallen (i) y Cadence Lieuallen observando un panal de abejas. James Cameron reivindica el rigor de la ciencia en 'Los secretos de las abejas' (Secrets of the Bees), un documental que desmitifica creencias populares y rechaza el alarmismo sobre las miles de especies polinizadoras en el mundo para proponer una nueva "visión de colmena" que transforme la empatía en un potente llamado a la acción. EFE/ Nadege Laici / National Geographic / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Es por ello que el cineasta apuesta por transformar ese conocimiento en una herramienta de cambio real que huya de discursos catastrofistas y ofrezca soluciones a los retos que afronta la biodiversidad en el mundo.

“Si constantemente sermoneas a la gente sobre lo malos que somos como especie para todas las demás, no estás cumpliendo un objetivo positivo, pero si les planteas un desafío, algo concreto que puedan hacer, eso les hace sentir que tienen capacidad de influir en el cambio”, apunta Cameron.

Más allá de su valor cinematográfico, el documental se presta como un recurso educativo ante la crisis climática, con pérdidas proyectadas de hasta el 70 % en las abejas de Norteamérica para 2025, que amenazan un tercio del suministro mundial de alimentos.

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“No vamos a convencer a todos los que nos ven, pero si puedes convencer a un niño de entre 1.000 o incluso 10.000, seguirán adelante y podrán aspirar a convertirse en la próxima generación de investigadores”, concluye el director de éxitos como ‘Avatar’ o ‘Titanic’.