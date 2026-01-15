El año 2025 fue el tercero más cálido registrado jamás, si bien desde 2023 es la primera vez que en un periodo de tres años las temperaturas mundiales superan de media 1,5 °C en comparación con el nivel preindustrial, el umbral fijado en el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global a largo plazo.

El año pasado fue solo 0,01 °C más frío que 2023 y 0,13 °C más templado que 2024, el ejercicio más cálido registrado a nivel global, según el informe anual publicado este miércoles por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM), que gestiona los Servicios de Cambio Climático (C3S) y de Vigilancia Atmosférica (CAMS) de Copernicus (C3S) para la Comisión Europea (CE).

En concreto, la temperatura media mundial en 2025 fue de 14,97 °C, 0,59 °C por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020.

Lea también: La temperatura media de 2025 fue 1,44 °C superior a la era preindustrial: OMM

Ningún país se libra del cambio climático

“El mundo se está acercando rápidamente al límite de temperatura a largo plazo establecido por el Acuerdo de París. Estamos destinados a sobrepasarlo. La elección que tenemos ahora es cómo gestionar mejor ese inevitable rebasamiento y sus consecuencias para las sociedades y los sistemas naturales”, indicó director del C3S, Carlo Buontempo, que recuerda que los últimos 11 años han sido los más cálidos.

El año pasado las temperaturas medias anuales alcanzaron su valor más alto en la Antártida y el segundo más alto en el Ártico.

También se observaron temperaturas anuales récord en varias otras regiones, especialmente en el Pacífico noroccidental y suroccidental, el Atlántico nororiental, el extremo oriental y noroccidental de Europa y en Asia central.

La responsable estratégica para el clima del C3S, Samantha Burgess, sentenció en la presentación del informe que “no hay ningún país ni ciudad que se haya librado del cambio climático”.

De hecho, en 2025, la mitad de la superficie terrestre mundial experimentó más días que de costumbre con un fuerte estrés térmico, definido como una sensación térmica de 32 °C o superior y reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la principal causa de muertes relacionadas con el clima a nivel mundial.

Las altas temperaturas en áreas secas y ventosas también contribuyeron a la propagación de incendios forestales, que produjeron contaminantes atmosféricos tóxicos, como fue el caso en partes de Europa, incluida España, y América del Norte.

Lea también: La factura ambiental que trae el 2026

Con todo, destacan el CEPMPM y Copernicus, es posible que 2026 se encuentre entre los cinco años más cálidos y que otro fenómeno como El Niño tenga lugar, es decir, un evento climático en el que las aguas del océano Pacífico central y oriental sufren un calentamiento anómalo y afectan a las pautas meteorológicas alrededor del mundo.

“Es solo cuestión de tiempo. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo, ya que podría ser a finales de este año, el año que viene o dentro de dos años”, advirtió Buontempo.