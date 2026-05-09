Este domingo 10 de mayo se convierte en una de las fechas más especiales para miles de familias colombianas, pues se celebra el Día de la Madre.

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Las personas quieren este día ofrecerle todo a la consentida de la casa pero suele ser una jornada marcada por restaurantes llenos, largas esperas y planes improvisados que terminan generando más estrés que tranquilidad.

Por eso, cada vez más personas prefieren apostar por detalles personalizados y experiencias más íntimas para celebrar el Día de la Madre.

Shutterstock/Shutterstock Las personas quieren este día ofrecerle todo a la consentida de la casa pero suele ser una jornada marcada por restaurantes llenos, largas esperas y planes improvisados que terminan generando más estrés que tranquilidad.

Aunque los regalos tradicionales siguen vigentes, muchas madres valoran más los detalles hechos con dedicación y tiempo. Una carta escrita a mano, un desayuno sorpresa o un ramo de flores acompañado de un mensaje especial pueden convertirse en recuerdos inolvidables.

También existen alternativas económicas que permiten compartir tiempo en familia, como preparar una cena en casa, organizar una tarde de películas o realizar actividades creativas junto a los hijos.

Entre las opciones que más han ganado popularidad están los talleres de cerámica, las experiencias de pintura y los planes caseros tipo spa, ideales para desconectarse de la rutina.

Asimismo, quienes cuentan con un poco más de presupuesto también tienen múltiples alternativas para sorprender a mamá este 10 de mayo.

Pexels Aunque los regalos tradicionales siguen vigentes, muchas madres valoran más los detalles hechos con dedicación y tiempo. Una carta escrita a mano, un desayuno sorpresa o un ramo de flores acompañado de un mensaje especial pueden convertirse en recuerdos inolvidables.

Los accesorios como pulseras, collares o bolsos continúan siendo algunos de los regalos más buscados durante esta fecha. Asimismo, los kits de maquillaje y cuidado facial se han convertido en una opción cada vez más popular por combinar bienestar, autocuidado y practicidad.

Muchas personas también optan por regalar experiencias como masajes, días de spa o escapadas cortas, priorizando momentos de descanso y conexión familiar.

Los accesorios como pulseras, collares o bolsos continúan siendo algunos de los regalos más buscados durante esta fecha. Asimismo, los kits de maquillaje y cuidado facial se han convertido en una opción cada vez más popular por combinar bienestar, autocuidado y practicidad.

Más allá del valor económico, especialistas y consumidores coinciden en algo que el regalo ideal es aquel que demuestra atención y conocimiento sobre los gustos de mamá.

Un detalle pensado específicamente para ella, sus intereses y su personalidad suele generar más impacto emocional que cualquier obsequio costoso comprado a última hora.