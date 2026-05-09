Afinia, filial del Grupo EPM, entregó e inauguró dos megaviveros autosostenibles en el departamento del Magdalena, ubicados en los municipios de Santa Ana y San Zenón.

Estas infraestructuras ambientales hacen parte del cumplimiento responsable de las obligaciones de compensación ambiental de la compañía y fueron entregadas a Corpamag en actos que contaron con la participación de directivos, autoridades locales, docentes, estudiantes y comunidad en general.

En Santa Ana, corregimiento Barro Blanco, Afinia dispuso de un vivero bioclimático construido en la Institución Educativa Barro Blanco, mientras que, en San Zenón, corregimiento Peñoncito, la infraestructura fue asignada a la Institución Educativa Tomás Herrera Cantillo.

Cada megavivero tiene la capacidad para producir más de 15.000 plántulas al año entre especies maderables y frutales seleccionadas de acuerdo con las necesidades ambientales del territorio, fortaleciendo así los procesos de restauración ecológica, recuperación de ecosistemas y conservación de la biodiversidad.

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Además de su aporte ambiental, estos espacios funcionarán como laboratorios vivos de educación ambiental y escenarios de aprendizaje comunitario, donde estudiantes, docentes y habitantes podrán participar activamente en procesos de formación, producción de plántulas y cuidado del entorno.

Los megaviveros cuentan con zonas de germinación, acopio de materiales y reservorios de agua, así como estructuras bioclimáticas desmontables diseñadas para adaptarse a las condiciones climáticas del Caribe colombiano, favoreciendo la ventilación natural y garantizando protección solar adecuada.

Asimismo, incorporan sistemas de energía solar fotovoltaica que abastecen los equipos internos y disminuyen la dependencia de la red eléctrica convencional, reafirmando el enfoque sostenible e innovador de la iniciativa.

Las plántulas producidas podrán destinarse a proyectos de reforestación, iniciativas de infraestructura verde en zonas urbanas y rurales, procesos de educación ambiental y emprendimientos comunitarios liderados por las organizaciones encargadas de administrar estos espacios.

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Como parte del proceso, docentes y estudiantes participaron en jornadas de formación impartidas por Afinia, orientadas a fortalecer conocimientos en sostenibilidad, producción agropecuaria y protección ambiental mediante estrategias innovadoras y herramientas digitales.

La compañía afirmó que continuará impulsando iniciativas que promuevan la restauración ecológica, la educación ambiental y la participación comunitaria, en coherencia con sus valores corporativos de responsabilidad, transparencia y cuidado del entorno.