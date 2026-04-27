La Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería a través de sus unidades en los municipios de Cereté y Ciénaga de Oro viene fortaleciendo sus acciones preventivas y de control con el fin de contrarrestar la comisión de delitos y garantizar la sana convivencia en estas poblaciones.

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En Cereté las intervenciones, bajo el mando del capitán Manuel Arteaga, comandante de la Estación de Policía, están encaminadas a prevenir el delito de hurto a motocicletas, de allí que los uniformados dan a conocer recomendaciones para evitar que los ciudadanos sean víctimas de hurto, promoviendo comportamientos responsables y medidas de autoprotección entre los ciudadanos.

Cortesía Policía Metropolitana de Montería

Entre las principales recomendaciones entregadas se destacan: informar oportunamente a las autoridades sobre la presencia de personas en actitud sospechosa a través de la línea de emergencia 123 o la red de apoyo; evitar transitar por lugares solitarios que puedan poner en riesgo la integridad personal; no involucrarse en riñas o conflictos; mantener las viviendas aseguradas y no permitir el ingreso de desconocidos.

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Por su parte en Ciénaga de Oro están intensificando los planes de control y registro a personas el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir la comisión de delitos.

Estas acciones las desarrollan en puntos estratégicos, donde los uniformados realizan verificación de antecedentes a personas y vehículos, contribuyendo a la prevención de conductas delictivas.

Los planes operativos buscan, además, generar mayor percepción de seguridad entre los habitantes, garantizando presencia institucional permanente y respuesta oportuna ante cualquier situación que pueda afectar la convivencia ciudadana.

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“Estos operativos hacen parte de la las actividades focalizadas de seguridad que buscan anticiparse al delito. Invitamos a la comunidad a acatar los controles y a denunciar cualquier hecho sospechoso que permita seguir construyendo entornos seguros”, indicó el teniente coronel Ronald Hurtado Leal, comandante del Distrito de Policía Uno de la Metropolitana de Montería.