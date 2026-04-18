En desarrollo de la ofensiva contra los delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación logró la captura en el Magdalena de cuatro hombres señalados de graves conductas de violencia sexual en diferentes municipios del departamento.

Lea: Policía de Santa Marta confirma captura de presunto autor del crimen de una pareja de esposos en Taganga

Las detenciones se dieron en cumplimiento de órdenes judiciales. La primera de estas fue materializada en el corregimiento Pueblo Nuevo, municipio de Ariguaní, donde aprehendieron a un hombre de 52 años por el delito de acceso carnal violento.

Según las investigaciones, el sujeto aprovechaba su condición de padrastro para someter de manera reiterada a una menor de 16 años.

Lea: Capturan en Aracataca a ‘el Colón’ y ‘la Pelirroja’ por extorsión y porte ilegal de armas

En el municipio de El Banco, mediante diligencia de registro y allanamiento, fue capturado un hombre de 25 años por los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años agravado, violencia intrafamiliar agravada, feminicidio en grado de tentativa y en flagrancia por porte ilegal de armas de fuego.

Este sujeto, según las investigaciones, utilizaba la intimidación y amenaza con arma de fuego para someter a su pareja sentimental y además habría incurrido en conductas abusivas contra sus dos hijas menores, generando un entorno de grave vulneración de derechos.

Lea: Horror en Aracataca: hallan cuerpo decapitado de un joven en zona rural

La tercera captura se produjo en el municipio de Pivijay y fue de un hombre de 53 años por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Este habría aprovechado la confianza de la madre de la víctima para cometer actos indebidos contra una menor de 9 años.

Finalmente, en el barrio 4 de Mayo del municipio de Ariguaní, fue capturado un hombre de 47 años por el delito de inducción a la prostitución. Según la investigación, el sujeto, presuntamente, instrumentalizaba a una menor de 11 años con fines de explotación sexual a cambio de dinero.

Lea: La Armada intensifica la búsqueda de un pescador desaparecido en Santa Marta

Sobre estas detenciones el coronel Alexánder Martín Eljadue, comandante del Departamento de Policía Magdalena, señaló que “reflejan el compromiso firme de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Rechazamos categóricamente estos hechos y reiteramos que estos delitos serán perseguidos con toda la capacidad institucional”.

A su vez reiteró la invitación a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier situación que afecte a los menores, “la información de la comunidad es clave para capturar a estos delincuentes y garantizar que enfrenten el castigo que establece la ley”.