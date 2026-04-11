Unidades de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, adscritas a la Armada Nacional, mantienen la búsqueda y rescate del pescador Geiner Nieves Pérez, quien al parecer habría desaparecido en el sector de Punta Gloria, en Santa Marta, Magdalena.

Lea también: Matan en Sabanalarga a ‘Satanás’, menor presuntamente involucrado en crimen de mujer comerciante en Sabanagrande

Desde la tarde del viernes 10 de abril cuando conocieron de la desaparición de un pescador, a través de la llamada que hizo un compañero de este, la Armada Nacional activó los protocolos de búsqueda y rescate.

La denuncia del otro pescador da cuenta que su compañero desapareció luego de que otra motonave se aproximara peligrosamente a la embarcación en la que realizaban faenas de pesca. Esta situación los habría obligado a lanzarse al mar, pero Geiner, según su amigo, no sabe nadar.

Lea también: “Esto es lo que nos ha traído la paz total, todo el barrio extorsionado; a los únicos que cuidan es a los bandidos”: alcalde Char

La Unidad de Reacción Rápida (URR) ubicó en el sector de Cabo Tortuga al acompañante del desaparecido que logró nadar hasta la orilla y salvar su vida.

Y posteriormente iniciaron la búsqueda de Geiner Nieves Pérez, de quien aún no hay reportes.

Lea también: La Luna del Río tendrá un horario especial para contemplar el amanecer este domingo 12 de abril

Los familiares del desaparecido habilitaron las líneas 3173055345 y 3024466082 para recepcionar información que les permita localizarlo.