La Fiscalía General Penal Militar y Policial confirmó este jueves 14 de mayo la preclusión de la investigación adelantada por la muerte del grumete Julián Fernando Condia Bello, ocurrida en agosto de 2025 durante una maniobra de entrenamiento en el buque escuela ARC Gloria, embarcación insignia de la Armada Nacional.

La decisión fue avalada por el Juez 1202 Especializado, luego de la solicitud presentada por la Fiscalía 2223 Especializada, entidad que sustentó su petición con base en los elementos probatorios y la evidencia recopilada durante el proceso investigativo.

Según lo expuesto durante la audiencia, los hechos ocurrieron en desarrollo de la maniobra denominada “subida por alto”, ejercicio propio de instrucción naval realizado a bordo del velero militar.

Las investigaciones permitieron establecer que el fallecimiento del joven se produjo de manera accidental y que la conducta analizada encuadra dentro de una causal de ausencia de responsabilidad, relacionada con autopuesta en riesgo y un evento de fuerza mayor o caso fortuito.

De acuerdo con las conclusiones conocidas, el grumete perdió el control de su cuerpo durante la escalada, quedó paralizado y no alcanzó a asegurar correctamente su arnés de protección.

Asimismo, la Fiscalía determinó que el Marinero Primero Davon Brandon Nelson Williams, instructor encargado de la maniobra, actuó conforme a los protocolos y procedimientos establecidos para este tipo de entrenamientos dentro de la Armada Nacional.

Tras la decisión judicial, la Fiscalía Penal Militar y Policial reiteró su compromiso con el esclarecimiento objetivo de los hechos sometidos a investigación y con el respeto de las garantías procesales dentro de cada actuación judicial.