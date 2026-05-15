En las últimas horas, un hombre falleció luego de sufrir un accidente de tránsito en carreteras del departamento de La Guajira.

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La víctima, quien sería un joven de la etnia wayuu, permanece en calidad de N.N en la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la capital de La Guajira.

El siniestro vial se registró en la tarde de este jueves, sobre la Troncal del Caribe, en la vía Riohacha-Maicao, a la altura del kilómetro 23.

Según la información preliminar, el fallecido se movilizaba en una motocicleta, cuando supuestamente habría invadido el carril contrario, lo que causó que se encontrara de frente con un camión. El fuerte impacto le causó la muerte en el acto.

Transeúntes que pasaban por el lugar se percataron del deceso de la persona y dieron aviso a las autoridades.

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Minutos después, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en La Guajira realizó el levantamiento del cadáver, el cual no ha sido reclamado por sus familiares.