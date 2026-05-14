Un hombre perdió la vida en las últimas horas tras caer desde lo alto de una edificación en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

Al fallecido no se le encontró documentación que permitiera establecer su identidad, por lo que permanece como N.N en la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses local, para su proceso de identificación.

Los hechos se registraron en la tarde de este miércoles 13 de mayo, en la calle 12 #10-90, del barrio Centro, en las instalaciones del Hotel Maicao Internacional.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, el hombre ingresó a las instalaciones, subió hasta el piso 13, preguntando por los servicios del restaurante y de un momento a otro se precipitó al vacío, impactando contra la placa de la azotea del segundo piso del edificio.

Los trabajadores del hotel alertaron a las autoridades, por lo que una patrulla del cuadrante del sector llegó al lugar para verificar y acordonar la escena.

De igual manera, unidades de Policía Judicial (Sijín) arribaron al sitio para asumir los actos urgentes, adelantando la respectiva inspección técnica a cadáver.