Como parte de la programación de preferia de la Feria Nacional de la Ganadería, este sábado 16 de mayo se realizará un Social Running 5K que reunirá a atletas, aficionados y amantes del running en una jornada de deporte, integración y entusiasmo, como antesala a la Media Maratón Córdoba 2026.

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La cita será a partir de las 5:00 de la mañana en la entrada principal del Centro Comercial Buenavista Montería. Allí, los participantes podrán disfrutar de un recorrido recreativo de cinco kilómetros y conocer todos los detalles de la carrera que el próximo 7 de junio convocará a más de 4.000 corredores de Colombia y otros países.

La competencia partirá desde la emblemática Catedral San Jerónimo de Montería y recorrerá algunos de los lugares más representativos de la ciudad, entre ellos el centro de Montería, la avenida Circunvalar, la glorieta de Mocarí y la avenida Primera, con el río Sinú como acompañante permanente del trayecto.

Este evento hace parte de la estrategia liderada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, con el respaldo del Instituto Departamental del Deporte de Córdoba, para consolidar al departamento como destino de turismo deportivo y promover hábitos de vida saludable.

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Las inscripciones para la Media Maratón Córdoba 2026 continúan abiertas para corredores individuales y grupos.