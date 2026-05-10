Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de Naín o ‘Bendito menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra o “los Pachenca”, reapareció a través de un video que se ha difundido en redes sociales.

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En el clic aseguró que escuchó el llamado del presidente Gustavo Petro y dijo estar dispuesto a iniciar conversaciones.

“Estoy dispuesto a aceptar sus diálogos de paz. Mi compromiso es con La Guajira y la paz”, se escucha en dicho video, que fue difundido por el mismo grupo armado.

En el video, ‘Bendito menor’ señala que el pueblo de La Guajira está cansado de la violencia. Asegura que esa es la principal causa para anunciar el cese al fuego.

“La Guajira no aguanta más guerra. Entiendo el cansancio de mi pueblo, por eso anuncio ante el gobierno y ante mis paisanos un cese al fuego en todo el departamento. No queremos ver más derramamiento de sangre”, se le escucha decir en otra parte del video a ‘Naín’.

Hay que recordar que el presidente Petro en días pasados, desde La Guajira, cuestionó el poder de los grupos armados de la región a manos de la política local.

“Si no les gusta la prensa, intenten hablar con este gobierno. Se puede. Nosotros hablamos con quien quiera dejar las armas y la violencia, aunque la Policía debe responder por su captura”, indicó el jefe de Estado.

Agregó en ese momento sobre ‘Naín’: “¿A quién responde Naín?, ¿Así es que se llama?, el coronel de la Policía me debe explicar bien... ¿Quién lo manda?, ¿Quién le da órdenes?” ... El narcotráfico y la política local de La Guajira, para decir verdades aquí”.

Sobre este tema, también se pronunció el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar. Indicó que el Gobierno Nacional “ha dejado solo” al departamento, ignorando las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, que entre otras cosas viene advirtiendo sobre la disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.