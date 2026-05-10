La Alcaldía de Montería entregó 177 títulos de vivienda a familias del barrio Villa Jiménez, brindando seguridad jurídica y tranquilidad a estos hogares que durante años esperaron la legalización de sus predios.

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La jornada fue acompañada por el secretario de Planeación, Jhon Nel Rodríguez, en representación del alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García. La entrega de los títulos fue posible gracias al trabajo articulado entre la alcaldía de Montería y la Superintendencia de Notariado y Registro, que han hecho equipo para que la ciudad siga avanzando en la formalización de viviendas.

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“Le entregamos tranquilidad a una comunidad que durante muchos años vivió con inseguridad jurídica. Estos títulos representan seguridad para sus familias y también la posibilidad de acceder a créditos, subsidios y nuevas oportunidades”, expresó el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García.

En el 2024 la alcaldía de Montería entregó 231 títulos de propiedad en los barrios Colina Real, Edmundo López, Furatena, La Palma, Paraíso y Villa Cielo, y trabajan actualmente para declarar más propietarios en los barrios 2 de Septiembre, La Campiña y Vista Hermosa, entre otros.

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Con esta nueva entrega ya son 378 títulos de propiedad otorgados en la administración de Hugo Kerguelén García, quien ha reiterado su compromiso de continuar avanzando en los procesos de titulación y legalización de predios, llevando bienestar y seguridad a más familias monterianas.