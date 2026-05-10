Para muchas personas, llegar a casa y ser recibido por un perro emocionado parece una muestra evidente de cariño y felicidad. Pero al parecer no es así.

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Especialistas en comportamiento animal explican que, cuando esa reacción es exagerada, podría esconder un problema emocional más profundo.

Ladridos constantes, saltos descontrolados, nerviosismo extremo e incluso orinarse de la emoción son algunas de las señales que podrían indicar que el animal está sufriendo ansiedad por separación.

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Los expertos aclaran que es completamente normal que los perros se acerquen a saludar y busquen contacto con sus dueños. El problema aparece cuando el nivel de excitación es excesivo y demuestra que el animal no logró manejar bien el tiempo que pasó solo.

Este tipo de estrés puede afectar el bienestar físico y emocional de la mascota. En perros mayores, por ejemplo, los episodios de ansiedad intensa podrían generar una mayor carga cardiovascular y aumentar riesgos para su salud.

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Según veterinarios, muchas veces las rutinas humanas terminan reforzando la ansiedad del perro. Las despedidas largas, llenas de abrazos, palabras emotivas o dramatismo, hacen que el animal perciba la salida del dueño como un momento preocupante.

Lo mismo ocurre al regresar a casa. Los saludos demasiado efusivos refuerzan la idea de que la ausencia fue algo importante o angustiante.

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Para ayudar a reducir este comportamiento, los especialistas recomiendan hacer salidas y llegadas mucho más tranquilas y naturales. Las despedidas breves y los saludos calmados ayudan a que el perro entienda que quedarse solo por algunas horas forma parte de la rutina diaria y no representa ningún peligro.

Si usted implementa estos pasos lass mascotas logran disminuir la ansiedad y mantenerse más relajadas mientras sus dueños están fuera de casa.