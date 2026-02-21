Escuchar el ronroneo de un gato es cada vez más habitual en la vida de las personas, pues estos animales de compañía se han ido ganando un lugar en el diario vivir y por ello este viernes se celebró su día, una fecha que invita mucho a reflexionar sobre la tenencia responsable y su bienestar.

En ese sentido, la llegada de un gato al hogar, ya sea cachorro o adulto, marca el inicio de una relación que puede durar muchos años, y los primeros días son clave para su salud física, emocional y su comportamiento futuro.

Según el Estudio sobre el abandono y la adopción de animales de compañía en Colombia de la Fundación Affinity, se estima que hay alrededor de 4,5 millones de gatos viviendo en hogares colombianos, de los cuales unos 2,7 millones tienen dueño y el resto son gatos sin hogar o en situación de calle o rescate.

Precisamente, entre las razas más comunes se encuentra la criolla, aunque no es “raza pura”, es el tipo de gato más común en Colombia; también el Bengala, que es llamativo por su pelaje tipo leopardo y carácter activo.

“Una buena adaptación no ocurre por casualidad. Preparar el hogar, respetar sus tiempos y cubrir adecuadamente sus necesidades permite que el gato se sienta seguro y desarrolle un vínculo positivo con su nueva familia”, indica Sandra Castelblanco, veterinaria de Gabrica.

Es por ello que, para una mejor adaptación de un gato que llega por primera vez a un nuevo hogar, la experta sugiere que se prepare el lugar, pues este es el primer paso para un proceso exitoso.

“Los gatos son especialmente sensibles a los cambios. Antes de su llegada, se recomienda habilitar un espacio tranquilo y exclusivo donde cuente con cama, platos de comida y agua, arenero y juguetes”, anotó.

Asimismo, limitar su acceso al resto de la casa durante los primeros días reduce el estrés y favorece una adaptación gradual. Además, es fundamental asegurar ventanas, balcones y retirar plantas u objetos potencialmente peligrosos.

También se debe crear un entorno predecible, lo que fortalece su confianza y ayuda a prevenir problemas de comportamiento. “En esta etapa, el uso de feromonas como Feliway Classic, esencias florales Magnovet y juguetes interactivos puede apoyar su bienestar emocional”.

Necesidades distintas

No obstante, la veterinaria advierte que los cachorros y adultos tienen necesidades distintas. Primeramente, aquellos que se encuentran en pleno desarrollo requieren una alimentación específica rica en energía y nutrientes, varias comidas al día, juegos estructurados que estimulen su aprendizaje y visitas tempranas al veterinario para iniciar correctamente su plan de vacunación y desparasitación.

“En el caso de los gatos adultos, la adaptación suele ser más pausada. Es normal que al inicio se escondan o eviten el contacto. Mantener rutinas claras, respetar su espacio y realizar una evaluación veterinaria inicial es clave, incluso si aparentan estar sanos”.

Aspectos a tener en cuenta

Por otro lado, la consulta veterinaria inicial permite evaluar el estado general del gato, su condición corporal, piel, pelaje, ojos, oídos y dientes, además de establecer un plan de vacunación, desparasitación y alimentación acorde a su edad y estilo de vida. Este paso es fundamental para prevenir enfermedades y asegurar una vida larga y saludable.

La alimentación correcta impacta directamente en la salud digestiva, urinaria y renal del gato. Es importante ofrecer siempre agua fresca, evitar cambios bruscos de alimento y observar su apetito y hábitos.

El arenero, por su parte, debe colocarse en un lugar tranquilo, mantenerse limpio a diario y contar con una arena adecuada como Fresh Step, Loomiau o Feline Pine, ya que muchos problemas de conducta están relacionados con su mala ubicación o higiene.

“El bienestar emocional es igual de importante: respetar sus tiempos, evitar castigos, ofrecer estímulos como rascadores, juguetes y zonas altas, y permitir que el gato decida cuándo interactuar favorece un comportamiento equilibrado”, detalla Castelblanco.

Construir un vínculo

Finalmente, la experta precisa que la confianza se construye día a día mediante rutinas, un tono de voz suave, refuerzo positivo y respeto por su independencia. El cepillado regular, especialmente en gatos de pelo largo, ayuda a prevenir bolas de pelo, mantener la piel sana y fortalecer el vínculo con su tutor.

“En este Día del Gato, el mensaje es claro: convivir con un gato no se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto desde el inicio. Preparar el hogar, ofrecer una nutrición adecuada, acudir al veterinario y respetar su naturaleza son los pilares para garantizar una vida tranquila, saludable y feliz junto a ellos”.