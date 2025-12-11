La Fundación PetLovers, con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla, presenta la décima edición del evento Pet friendly más grande de la ciudad. Se trata de una verdadera celebración navideña que reúne a miles de familias multiespecie este sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el Gran Malecón del Río (Al lado de plaza de los Marinos, detrás de las canchas). La entrada es libre.

Contará con jornada de bienestar animal gratuita, por lo que el día sábado habrá esterilizaciones para perros criollos-mestizos. Se atenderá por orden de llegada desde las 6:00 a. m. hasta agotarse los cupos. Sino logra esterilizar ese día, se deberá registrar en lista de espera para coordinar otra jornada de esterilización.

Cortesía La Feria Petlovers se toma el Malecón del Río.

También habrá servicios de:

· Vacunación antirrábica

· Desparasitación

· Valoración veterinaria

· Microchip y censo para razas de manejo especial

· Jornada de adopción responsable

Experiencias Navideñas y Actividades Pet Friendly

· Primer Pesebre Viviente Canino de Colombia

· Show con Coro Navideño

· Pasarelas y actividades especiales

· Zona de emprendimientos

· Contenido educativo sobre tenencia responsable

“La Feria PetLovers cumple 10 ediciones conectando, transformando y construyendo una comunidad que ama y protege a las mascotas. Este es un evento con propósito, pensado para generar bienestar, celebrar la Navidad y promover una Barranquilla 100% pet friendly”, dijo Lilibeth Noriega, directora Fundación PetLovers.