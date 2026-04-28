En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026, la jueza promiscua municipal de Repelón y docente universitaria María Angélica Patrón Pérez presentó la cuarta reimpresión de su libro Pruebas en delitos sexuales en el contexto del precedente judicial, una obra que ha ganado reconocimiento en el ámbito académico y judicial desde su primera publicación en 2020.

La autora, abogada de la Universidad del Norte y máster en proceso penal avanzado, destacó la acogida que ha tenido el texto durante el evento literario, donde ha captado el interés de profesionales del derecho, estudiantes y público general.

Según explicó, el libro surge a partir de las dificultades que ha identificado en su ejercicio como jueza frente a la investigación y valoración de pruebas en delitos sexuales, los cuales suelen ocurrir en entornos privados.

“Se trata de delitos de puerta cerrada, donde muchas veces no existen testigos directos, lo que genera grandes desafíos probatorios dentro del proceso penal”, señaló Patrón Pérez.

La obra aborda de manera detallada los criterios para la incorporación y valoración de los medios de prueba, así como los vacíos y errores que pueden presentarse en las diferentes etapas del proceso judicial. Además, plantea reflexiones sobre el papel de jueces, fiscales y abogados en la correcta administración de justicia.

Durante su participación en la FILBo, la jueza también hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el rol de cada actor dentro del proceso penal, especialmente en la fase investigativa, y advirtió sobre la importancia de evitar cargas indebidas sobre las víctimas.

El texto, que ya alcanza su cuarta reimpresión, ha logrado posicionarse como material de consulta no solo en Colombia, sino también en escenarios internacionales, consolidándose como una herramienta clave para el análisis de los delitos sexuales desde el enfoque probatorio.

Con esta nueva edición, Pruebas en delitos sexuales continúa aportando al debate jurídico en torno a uno de los temas más complejos y sensibles dentro del sistema penal colombiano.