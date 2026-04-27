La estrella e icono global de la música latina, Maluma sorprendió a sus fanáticos y a la industria musical latina con el anuncio oficial de su nuevo álbum de estudio Loco x Volver, un proyecto que promete ser el más íntimo y honesto de toda su trayectoria. El cantante presentó el lanzamiento a través de sus redes sociales con un emotivo video que ya circula con fuerza entre sus millones de seguidores alrededor del mundo.

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Loco x Volver nace de las sonoridades que han acompañado la vida de Maluma, un recorrido musical profundamente personal que fusiona géneros, emociones y colaboraciones de alto calibre. El álbum refleja la evolución artística de quien en más de una década se ha consolidado como una de las voces más influyentes del pop latino global.

Con “1+1”, la colaboración que une su voz con la inconfundible sensibilidad de Kany García, Maluma logra este lunes su primera posición en el Latin Airplay y el Tropical Airplay del ranking de Billboard, confirmando que el álbum llega con la fuerza de un artista en el pico de su madurez creativa.

“Botero”, junto a Arcangel y NTG, aporta el peso urbano del proyecto; mientras que “Pa la seca” con Ryan Castro suma la energía del nuevo urbano colombiano que ambos representan a nivel global.

Uno de los momentos más cargados de significado del álbum es “Con el corazón”, grabada junto a Yeison Jiménez —fallecido recientemente— en lo que se convierte en un emotivo tributo a su legado y a la amistad que los unió.

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El lanzamiento de este tema ha conmovido profundamente a la audiencia latina, reforzando el carácter humano y auténtico que distingue a Loco Por Volver de cualquier otro proyecto en la carrera de Maluma.