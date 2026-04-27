Luego de los recientes operativos adelantados por la Fiscalía General de la Nación en tiendas de la reconocida marca Lili Pink, la empresa Fastmoda emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que confirma que enfrenta un proceso administrativo ante autoridades legales y regulatorias. Esto en medio de la investigación que lleva a cabo el ente acusador por presunto lavado de activos y contrabando.

Las acciones judiciales, que incluyeron allanamientos y capturas en distintas ciudades del país, también involucran a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de la administración de bienes incautados en procesos judiciales.

En su pronunciamiento, la compañía aseguró que está gestionando la situación “de manera directa y responsable” junto a su equipo legal, y que mantiene coordinación con las autoridades para garantizar el adecuado desarrollo del proceso dentro del marco jurídico.

Fastmoda reconoció que ya se han llevado a cabo actuaciones formales por parte de las autoridades, en línea con los operativos que han generado preocupación entre trabajadores y clientes de la marca.

En ese sentido, la empresa hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Sociedad de Activos Especiales para que se proteja el valor de la marca, destacando que durante más de 20 años se ha consolidado como un referente nacional e internacional y ha generado miles de empleos.

“Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo”, señaló la empresa en un comunicado.

Finalmente, Fastmoda reiteró su compromiso con empleados, clientes y aliados estratégicos, y aseguró que cualquier novedad será informada a través de sus canales oficiales.

El caso sigue en desarrollo y se espera que la Fiscalía y las demás autoridades entreguen más detalles sobre los resultados de los operativos y las investigaciones en curso.

Historia de Lili Pink

Esta reconocida marca de ropa interior nació en Colombia hace más de 20 años. El objetivo era conquistar a las mujeres de toda Latinoamérica y fue así como pasó de ser una marca local a un referente internacional.

La historia se remonta al año 2006 cuando la familia Abadi, inspirada en los gustos y necesidades de las mujeres colombianas, decidió crear Lili Pink y abrir su primera tienda en el barrio Toberín, en la ciudad de Bogotá.

En los siguientes años, el negocio empezó a evolucionar rápidamente cuando los dueños se dieron cuenta que podían ofrecer otras prendas para mujer aparte de la ropa interior, y que la demanda de más productos en el comercio local ya era una necesidad.

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Es así como con el paso del tiempo, la tienda empezó a incluir en su catálogo vestidos de baño, pijamas, ropa deportiva, accesorios, maquillaje y productos para el cuidado personal y el bienestar de las mujeres. Además de abrir otros locales comerciales en Bogotá y el resto del país.