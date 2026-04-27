A partir de este lunes 27 de abril, el tránsito hacia la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, empezó a habilitarse nuevamente, tras el retiro de un camión incinerado en la carretera hacia Río Claro por parte de unidades de la Tercera Brigada del Ejército.

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El vehículo había sido detenido por disidentes del frente ‘Jaime Martínez’, quienes obligaron al conductor a atravesarlo sobre un puente antes de prenderle fuego. Mientras las llamas avanzaban, algunos motociclistas asumieron el riesgo de pasar junto al camión para continuar su trayecto hacia los corregimientos. En medio del caos, varias personas aprovecharon para llevarse parte de la carga de pollos que transportaba el camión, mientras pocos conductores alertaban a otros sobre lo ocurrido.

🚨#EsNoticia | Desde la noche anterior, soldados de la #TerceraBrigada hacen presencia en el sector del balneario Río Claro, corregimiento de Potrerito, Jamundí, #ValleDelCauca.



En articulación con autoridades locales, se realizó la reapertura del eje vial y a esta hora la vía… pic.twitter.com/GKqhjWGiib — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) April 27, 2026

Estos hechos derivaron en un enfrentamiento entre los disidentes y unidades del Ejército que llegaron al lugar, logrando retomar el control y restablecer el tránsito en el sector. El camión, perteneciente a una empresa avícola de la región, llevaba más de 3.000 pollos vivos, que murieron calcinados pese a la intervención de los organismos de socorro.

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Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, manifestó que necesitan el “acompañamiento de la fuerza, solamente el sector avícola moviliza mil camiones al día por el Valle del Cauca y el Cauca. Necesitamos una garantía de seguridad general. Esta región tiene un gran potencial agropecuario, pero se está perdiendo como consecuencia de esta violencia y de esta inseguridad”.

Por otro lado, Dilian Francisca Toro, gobernadora del departamento, manifestó su inquietud por el aumento de la presencia del frente ‘Jaime Martínez’ en la zona rural de Jamundí, señalando que desde allí se estarían coordinando recientes ataques y acciones violentas en el territorio.

“En estos meses solamente se han registrado 31 atentados con drones en la zona alta de Jamundí contra el Ejército, 21 se han logrado frenar, pero los otros han impactado a los soldados, que también son personas como nosotros y que nos duele por supuesto que vayan a morir”.

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Finalmente, durante un consejo de seguridad realizado el fin de semana pasado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el envío de ocho pelotones a la región a partir de mayo. Estas unidades tendrán como misión reforzar la seguridad en los límites entre Valle del Cauca y Cauca, especialmente en el sector de Timba.