La Secretaría de Salud de La Guajira desarrolló una jornada integral de atención y prevención en territorio del pueblo wiwa, en jurisdicción del municipio de Dibulla, tras el llamado de sus autoridades tradicionales.

La actividad se ejecutó de manera articulada con líderes y sabedores del resguardo, garantizando un enfoque diferencial y respeto por los usos y costumbres de la comunidad. El equipo de salud pública de la Gobernación se desplazó hasta la zona para desplegar acciones inmediatas en terreno.

Durante la jornada se priorizaron componentes como: La Prevención y control del dengue, en donde se realizó búsqueda activa de criaderos del mosquito Aedes aegypti, eliminación de inservibles y jornadas de educación casa a casa sobre medidas de autocuidado para prevenir la enfermedad.

Además se realizó Inspección de agua para consumo humano con los técnicos de salud ambiental que verificaron las condiciones de almacenamiento de agua en la comunidad haciendo recomendaciones para garantizar agua segura y prevenir enfermedades de origen hídrico.

Se llevaron a cabo talleres dirigidos a las mujeres wiwa sobre la importancia del autoexamen de mama, signos de alarma y rutas de atención para la detección temprana en torno a un diálogo de saberes que se mantuvo en un espacio de concertación con las autoridades del pueblo wiwa, en donde escucharon sus necesidades en salud y la necesidad de fortalecer la articulación entre la medicina tradicional y la institucional.

Leidy Andrea González Yepes, secretaria de Salud Departamental, destacó la importancia de la respuesta oportuna: “Cuando una comunidad nos llama, nuestra obligación es llegar. La salud es un derecho fundamental y no entiende de distancias. Con el pueblo wiwa reafirmamos nuestro compromiso de construir salud desde el territorio, con enfoque diferencial y respetando su cosmovisión”, puntualizó la funcionaria.