En un ejercicio de diálogo directo y construcción conjunta, la Policía Nacional, en coordinación con la Alcaldía Distrital de Riohacha, sostuvo una reunión con representantes del gremio de comerciantes de la ciudad, con el propósito de abordar temas relacionados con la seguridad, la convivencia y otros aspectos de interés para el fortalecimiento del entorno económico local.

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El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Departamento de Policía La Guajira, donde se generó un espacio participativo en el que los comerciantes pudieron expresar sus inquietudes, plantear propuestas y conocer de primera mano las estrategias institucionales que se vienen implementando para prevenir el delito y garantizar la tranquilidad en las zonas comerciales.

Durante la jornada, se reafirmó el compromiso de trabajar de manera articulada entre autoridades y sector productivo, priorizando acciones como el fortalecimiento de los patrullajes, el uso de canales de denuncia, la implementación de medidas preventivas y el acompañamiento permanente a los establecimientos comerciales.

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Respecto a la reunión, el teniente coronel Arlium Ferney Rojas Real, comandante del Distrito de Policía Riohacha, destacó la importancia de estos espacios de cercanía con la comunidad. “Estos encuentros nos permiten escuchar de manera directa a nuestros comerciantes, entender sus necesidades y ajustar nuestras capacidades institucionales para brindar una respuesta más oportuna y efectiva. La seguridad es una construcción colectiva, y solo trabajando de la mano con la ciudadanía lograremos entornos más seguros y confiables”.

Finalmente, la Policía Nacional indicó que continuará promoviendo estos escenarios de diálogo y cooperación, convencida de que la participación activa de la comunidad es fundamental para consolidar territorios seguros, fortalecer la confianza institucional y proteger el desarrollo económico de Riohacha.

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